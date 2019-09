Lesley-Ann Poppe verkoopt nu ook CBD-producten, zoals Ian Thomas CD

10 september 2019

00u00 0 Showbizz Na de controversiële CBD-shop van Ian Thomas (22) stort nu ook Lesley-Ann Poppe (40) zich op de markt van cannabidiol.

De blondine brengt een eigen gelaats- en lichaamsverzorgingslijn uit op basis van de niet-psychoactieve stof uit de cannabisplant. Zo werkt CBD onder andere ontstekingsremmend voor acne en heeft het een sterk hydraterend en helend effect op de huid. "In Amerika is het een gigantische hype", zegt Lesley-Ann. "Hollywoodsterren als Kim Kardashian en Jennifer Aniston hebben al laten weten compleet verslaafd te zijn aan CBD-cosmetica. Toen ik afgelopen zomer op een beautybeurs was in de VS, heb ik een fabrikant leren kennen die een eigen cannabisplantage met lab heeft. Toen is ons project in een stroomversnelling geraakt. Vanaf 16 september kunnen we CBD Cosmetics te koop aanbieden in onze winkel en webshop." Voor een inval van de politie, zoals in de pop-up van Ian, vreest Lesley-Ann niet meteen. "Ik ben juridisch met alles in orde, maar ze zijn hier altijd welkom. Da's mooie reclame, hé."