Lesley-Ann Poppe stelt beautylijn voor: "Als zakenvrouw heb ik meer toekomst dan als stoeipoes"

26 augustus 2018

Bron: Eigen berichtgeving 0 Showbizz Vanaf morgen kan je Lesley-Ann Poppe op je gezicht smeren. De blondine heeft haar eigen beautylijn uitgebracht met allerlei verzorgingsproducten voor een jonge, verouderde en beschadigde huid. Vandaag stelde ze haar nieuwe producten al voor in haar nieuwe vestiging van de Beauty and Lifestyle Academy in Antwerpen. En daar kwamen heel wat bekende gezichten op af.

De producten zijn allemaal erg betaalbaar: de prijzen starten vanaf 11 euro. "Door de verpakking bewust sober te houden kunnen we goede producten, die niet getest zijn geweest op dieren, aanbieden aan een lage prijs waardoor het voor iedereen toegankelijk is", aldus Lesley-Ann.

Dat haar gamma gewoon Lesley-Ann Poppe heet en het logo lichtjes geïnspireerd is op de blondine, is natuurlijk geen toeval. "Dat is vooral voor de herkenbaarheid. Ik gebruik in eerste instantie mijn bekendheid om de producten te promoten, maar daarna moeten de klanten vooral overtuigd zijn van de kwaliteit. Het is niet omdat je een BV bent dat ze zomaar alles kopen van jou. Ik moet mezelf bewijzen. Maar tot nu toe zijn de reacties heel positief", aldus Lesley-Ann, die nog 7 van haar 35 overtollige kilootjes wil kwijtspelen.

Geen sexy babe meer

Naast een eigen verzorgingslijn heeft Lesley-Ann Poppe ook nog beautyscholen in Antwerpen, Gent en Hasselt. En met het nieuwe academiejaar in het vooruitzicht, lopen de inschrijvingen vlot binnen. De blondine lijkt haar weg helemaal gevonden te hebben in de zakenwereld. "De sexy babe uithangen was leuk, maar dat heeft mijn geloofwaardigheid serieus ondermijnd. Dus vandaar geen shoots meer met mond open en kont achteruit. Als zakenvrouw heb ik meer toekomst dan als stoeipoes. En van mijn zakenpartners voel ik wel een zekere appreciatie. Wie denkt dat het makkelijk onderhandelen is met mij, komt bedrogen uit."