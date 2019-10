Lesley-Ann Poppe parkeert op voetpad, maar dat deert haar niet: “Ik mag toch staan waar ik wil” TDS

25 oktober 2019

14u00

Bron: PNWS 3 Showbizz Lesley-Ann Poppe (40) is betrapt op foutparkeren. Een lezer van PNWS (het vroegere P-magazine) fotografeerde haar Porsche met kenmerkende nummerplaat LA POPPE afgelopen woensdag toen die op straat stond in het Antwerpse Kipdorp. Op zich niet verboden natuurlijk, zij het niet dat de wagen van Poppe deels op het voetpad stond terwijl de knipperlichten brandden.

“Datzelfde voertuig wordt ook regelmatig in overtreding geparkeerd gesignaleerd aan haar zaak, op de hoek van de Lange Nieuwstraat en de Lange Klarenstraat”, zegt de getuige verder aan PNWS. De lezer - die ook een foto nam van de wagen op het voetpad - vraagt zich luidop af of Lesley-Ann misschien een beperking heeft waarover niemand iets weet, of dat ze misschien de politie heeft omgekocht om aan een boete te ontsnappen.

Volgens Poppe is er alvast geen vuiltje aan de lucht. Wanneer PNWS haar confronteert met de beweringen van de getuige, doet ze alsof haar neus bloedt en reageert ze uiterst sarcastisch. “Dit is allemaal in het kader van de Parkeerklik-lijn, waarbij burgers aangespoord worden om anderen aan te geven bij het fout parkeren”, verklaart ze bizar genoeg. “Uiteraard is Porsche hier ook bij betrokken. Dit privilege hoort bij een package-deal, waar je bij de aankoop van een wagen een drie jaar geldend ‘vrij parkeren-attest’ krijgt ter promotie van die Parkeer-kliklijn. Ik mag dus overal parkeren, zelfs midden op de Meir op een zaterdagmiddag.”

Poppe geeft ook nog op sarcastische wijze mee het leuk te vinden dat ze werd betrapt. “Ik ben verheugd vast te stellen dat burgers fanatiek betrokken zijn bij anderen hun parkeergedrag”, klinkt het.

