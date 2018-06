Lesley-Ann Poppe over haar strijd tegen de kilo's en haar concurrerende ex: "Als hij zich nu eens kalm hield..." Jan Ruysbergh

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz De dagen van stoeipoes Lesley-Ann Poppe (39) zijn geteld. Nu ze goed op weg is om de laatste overtollige kilo’s kwijt te spelen, wil ze serieus genomen worden als zakenvrouw. Dat Lesley-Ann en haar man Kevin (30) daarbij op professioneel vlak stokken in de wielen worden gestoken door haar ex, is ze grondig beu. "Dat pesten is zo laag. Hij moet zich nu eindelijk eens leren te gedragen!", zegt ze in Dag Allemaal.

Lesley-Ann Poppe ontvangt ons in haar ruime loft, waar ze een prachtig uitzicht over Antwerpen heeft. De zon schijnt over haar daktuin, die haar Instagram-volgers kennen van de inmiddels beruchte foto waarop ze het gras maait. Die foto nog eens ­overdoen voor onze fotograaf ziet ze uiteindelijk niet zitten, toch niet in bikini. "Daar voel ik me toch nog iets te onzeker voor", bekent ze. De kwetsende commentaren over haar vollere figuur hebben er meer ingehakt dan ze aanvankelijk wil toegeven. "Ach, het is altijd wat met die sociale media", zegt Lesley-Ann. "Ik werd uitgelachen omdat de stekker van de grasmachine niet in het stopcontact zat. Hallo, dat was gewoon omdat het oranje verlengsnoer lelijk was op de foto!"

Je zwangerschapskilo’s lieten zich niet gemakkelijk terugdringen. Had dat ­invloed op je zelfvertrouwen?

"Ik heb daar weinig last van gehad. De mensen moeten mij maar nemen zoals ik ben. Kevin zag mij nog even graag, dus wat maakte het uit? Ik ben gewoon op rode lopers blijven poseren, hoor. Ik heb me niet weggestopt."

Moedig, want je was slachtoffer van bodyshaming. Er verschenen soms grove commentaren bij foto’s die je postte.

