Lesley-Ann Poppe opent nieuwe winkel op de Meir in Antwerpen MVO

02 januari 2019

06u29 0 Showbizz Lesley-Ann Poppe zette het nieuwe jaar meteen in met goed nieuws, zo liet ze weten via haar Instagram Stories. Ze gaat haar beautywinkel namelijk uitbreiden met een nieuw pand in Antwerpen.

“Door het succes van onze webshop, en omdat we willen uitbreiden, hebben we naast de Meir een winkel gekocht!”, klinkt het op sociale media. Lesley-Ann heeft al een winkel in de Antwerpse Lange Nieuwstraat waar ze haar beautyproducten aanprijst.

De nieuwe shop opent in juni 2019.