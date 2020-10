Lesley-Ann Poppe maakte heel wat ongewenste intimiteiten mee: “Als je er iets over zei, was je een seut”

Showbizz ‘Familie’-actrice Idalie Samad werd bescher­mend opgevoed: “Als meisje moet je nu eenmaal extra opletten daarbuiten”

12 oktober Precies een jaar geleden maakte Idalie Samad (24) als Bahar haar entree in ‘Familie’. De jonge actrice, die opgroeide in een gemengd gezin - papa is Iranees en mama Belgische – is ook te zien als Nour in ‘De Buurtpolitie’. Ze vertelt in een openhartig gesprek over haar tv-rollen, haar opvoeding en haar multiculturele achtergrond. “Tot mijn 18e kende ik nauwelijks BV’s.”