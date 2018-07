Lesley-Ann Poppe is al 25 kilo kwijt: "Zelfs mijn moeder vond me te dik, maar ik wilde niet luisteren" Christophe D’Huysser

17 juli 2018

06u00

Bron: STORY 0 Showbizz Een half jaar geleden kreeg Lesley-Ann Poppe (39) een wake-upcall: volgens de dokter zou ze diabetes ontwikkelen als ze haar ongezonde levensstijl niet omgooide. Intussen is ze 25 kilo kwijt en durft ze opnieuw te poseren in badpak. "Maar naaktshoots zoals voor Playboy doe ik nooit meer. Mijn zoon zou door de grond zakken van schaamte", vertelt ze in STORY.

Frankrijk en de Belgen: het blijft een topcombinatie tijdens de vakantiemaanden, en daar kan geen verloren halve finale op een WK voetbal iets aan veranderen. Ook Lesley-Ann en haar gezin brachten net enkele dagen door bij onze zuiderburen, waar ze op bezoek gingen bij haar ouders. Als goeie Belgen gingen ze ter plekke supporteren voor de Rode Duivels, compleet met tricolore T-shirts. "Het voelde heel vreemd om tussen al die Fransen te staan. Gelukkig hadden we samen met een aantal andere Belgen een plek gevonden waar er in relatieve rust op groot scherm gekeken kon worden. Toen we na het verlies weer naar huis liepen, deed het toch wat pijn om al die feestende mensen te zien. Niettemin denk ik dat alle Belgen momenteel een beetje fier zijn op hun land."

" Normaal zouden we op 21 juli trouwens terugkeren om in Saint-Tropez het befaamde La Fête des Belges bij te wonen, maar dat gaan we skippen. Kevin en ik zitten volop in de verbouwingen van het nieuwe pand van onze Beauty and Lifestyle Academy. Ik was er nochtans klaar voor om opnieuw in badpak te verschijnen, want ik ben de afgelopen zes maanden al 25 kilo verloren. Al moet er idealiter nog tien kilo af, want helemaal tevreden ben ik nog niet. Vandaar de keuze voor badpakken: die verbergen mijn buik toch iets meer dan bikini’s (lacht)."

Wat was de oorzaak van al die extra kilo’s?

Om te beginnen ben ik twee keer kort na elkaar zwanger geweest, de laatste keer eindigde in een miskraam. Al die hormonen hebben een serieuze impact. Je lichaam heeft ook tijd nodig om te herstellen en dus raak je die kilo’s niet zo snel kwijt. Geloof me: van een zwangerschap word je niet mooier.

Ondertussen was er ook nog de opstart van je nieuwe zaak.

Klopt, en daardoor had ik weinig tijd om te koken. Dus bestelde ik ’s avonds al sneller eens een pizza in plaats van achter mijn fornuis te kruipen.

