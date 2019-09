Exclusief voor abonnees Lesley-Ann Poppe: “Ik ben plots een heldin omdat ik dertig kilo verloor” VVDW

19 september 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Zeker, Lesley-Ann Poppe (40) zit goed in haar vel sinds ze dertig kilo verloor. Minder blij is ze met het feit dat enkele fabrikanten van dieetproducten ten onrechte proberen om een graantje mee te pikken van haar prestatie. “Fake news is niet fijn voor de mensen die erin trappen, maar ook niet voor mijn imago”, zegt de blondine, die gerechtelijke stappen onderneemt, in Story.

Vorige week legde ‘Telefacts’ de oplichting met valse BV-advertenties bloot: zowel An Lemmens, Natalia als Evi Hanssen getuigden over fake news (nepnieuws) waarvan ze regelmatig slachtoffer zijn. Ook Lesley-Ann Poppe maakte het meermaals mee. Een bekende Belgische firma pakte afgelopen zomer uit met het zogenaamde ‘Lesley-Ann Poppe-dieet’ en op Facebook circuleerde het bericht dat de blondine haar gewichtsverlies te danken heeft aan het dieetproduct Garcinia Cambogia. Lesley-Ann zelf wist van niets en liet het daar dan ook niet bij. “Tegen de firma die het Lesley-Ann Poppe-dieet promootte, onderneem ik momenteel gerechtelijke stappen. Ik heb niets met hen te maken! Dit is gewoonweg je klanten bedriegen”, zegt ze. “Ik hoef niet veel geld als schadevergoeding, deze praktijken moeten gewoon stoppen. In de eerste plaats omdat mensen zich laten misleiden, maar ook omdat al die leugens mijn imago schaden. Ik wil niet aan een of ander dieetproduct gelinkt worden. Ik heb al veel aanbiedingen gekregen om het uithangbord te worden van merken, maar dat zou bedrog zijn. Ik ben niet afgeslankt met bepaalde shakes of een dieet. Ik ben gewoon minder beginnen eten en meer gaan sporten. Ik wil ook een proces aanspannen tegen de mensen die valse berichten over mij en een dieetproduct verspreiden op Facebook, maar het is niet evident om te achterhalen wie erachter zit. Kevin volgt alle rechtszaken op.”

Ondervind je nadelen van dit soort valse nieuwsberichten?

“Absoluut. Mensen bestoken mij met mails met allerlei vragen en problemen: wanneer je resultaat zou boeken met het product, wanneer ze hun producten krijgen of nog erger: dat er heel veel geld van hun bankrekening is gegaan. Doordat ik zelf aan het hoofd sta van mijn eigen Beauty & Medical Academy geloven veel mensen ook echt dat ik die producten gebruik. ‘Eindelijk heb je het lef om toe te geven dat het afslanken toch niet vanzelf is gegaan. Heel moedig van jou’, kreeg ik onder andere te horen (lacht).”

