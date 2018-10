Lesley-Ann Poppe heeft haar Playboy-figuur bijna terug: "Helaas moet ik me daarvoor veel ontzeggen" Korneel Dobbels

10 oktober 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz "Sporten vind ik niet fijn, maar 100 kilo wegen ook niet", zegt Lesley-Ann Poppe (39). Nog 4,5 kilo te gaan, en ze zit weer op hetzelfde gewicht als toen ze haar man Kevin (30) leerde kennen. Knap. "Maar het is keihard werken", zegt ze.

De dokter van Lesley-Ann stelde haar voor een ultimatum: afvallen of diabetes ontwikkelen. De blondine liet er geen gras over groeien en verloor liefst 30 kilo. ‘Ik eet veel fruit, noten, soep en slaatjes. Aardappelen, pasta en kaas staan nu even op de verboden lijst.’

Volg je ook een uitgekiend fitnessprogramma?

Ik crossfit vier keer per week. Heftig hoor. Voor iemand die sport haat is dat mentaal ontzettend zwaar. Maar ja, dat is 100 kilo wegen ook. Gelukkig heb ik een goede personal trainer, want alleen zou ik dit nooit volhouden.

Maar er is geen andere weg?

Er bestaat jammer genoeg geen sexy oplossing om af te vallen. Minder eten en meer sporten is het enige dat helpt. Diëten is niet fijn. Ik moet mezelf héél veel ontzeggen. Het zou schijnheilig zijn om te zeggen dat het vanzelf gaat.

Het resultaat mag wel gezien worden, toch?

Ik krijg enorm veel complimenten. Dat doet zo’n deugd.

Kevin zal wel blij zijn met jouw strakkere lichaam?

Dat maakt hem niets uit, hoor. Kevin ziet mij altijd even graag. Hij is vooral blij dat ik weer een stuk gezonder ben.

Zit je nu op je streefgewicht.

Toch bijna. Nog 4,5 kilo te gaan. De laatste loodjes, dus. De vorige twee keer dat ik flink was afgevallen, strooide mijn zwangerschap roet in het eten. Maar ik heb niet de ambitie om nog eens mama te worden, dus ik hoop dat mijn gewicht deze keer niet meer zal schommelen.

Veloverschot is onvermijdelijk bij wie zo veel afvalt. Is dat ook bij jou het geval?

Op zich valt het mee, maar ik overweeg wel om mezelf een buik- en borstlift cadeau te doen. Bij wijze van verjaardagscadeau. Hoewel...

Je twijfelt?

Het zou uit puur esthetische overwegingen zijn, want medisch gezien is het geen noodzaak. Maar ik vraag me af of ik dat risico wil nemen. Ik heb twee kinderen en een bloeiende zaak... Ik mag er niet aan denken dat mij iets zou overkomen.