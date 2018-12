Lesley-Ann Poppe haalt qualitytime in met zonen in Disneyland Paris CD

22 december 2018

16u08 0 Showbizz Lesley-Ann Poppe (39) wacht niet tot Kerstmis om cadeautjes uit te delen. En daarom trakteerde de blondine nu al haar kroost op een magisch weekendje Disneyland Paris. Met voor het eerst ook de jongste zoon erbij.

2018 was een druk jaar voor Lesley-Ann Poppe. Niet als stoeipoes, wel als zakenvrouw. Naast haar beautyscholen in Antwerpen, Gent en Hasselt bracht de blondine dit jaar ook haar eigen verzorgingslijn op de markt. En daar kroop veel werk en tijd in waardoor zonen Benjamin (11) en Gabriël (2) soms hun mama moesten missen.

Maar dat maakt Lesley-Ann nu ruimschoots goed. Samen met echtgenoot Kevin en haar twee zonen geniet het gezinnetje op dit moment in Disneyland Paris van wat qualitytime samen. En dat doet iedereen zichtbaar deugd. Benjamin leeft zich helemaal uit in de (wildere) attracties terwijl Gabriël vooral onder de indruk is van Mickey Mouse en de feeërieke kerstversiering in de parken. Voor de jongste zoon van Lesley-Ann is het trouwens zijn eerste bezoek aan Disneyland Paris.