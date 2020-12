Lesley-Ann Poppe (41) bevallen van derde kindje: “Ons kleine wondertje”

ShowbizzLesley-Ann Poppe (41) en haar man Kevin (32) zijn de trotse ouders geworden van Lily-Jane, zo laat het koppel weten via Instagram. De twee kregen een dochtertje en verwelkomen zo een zusje voor Benjamin (12) en Gabriël (3). Het is hun tweede kindje samen.

“Ze is er”, laat Poppe trots weten via Instagram. “Donderdag is ons eerste dochtertje geboren. Haar naam is Lily-Jane en ze weegt 3040 gr. Alles is vlot verlopen en we mogen al 2 dagen genieten van de excellente verzorging in het St- Augustinus. Morgen gaan we normaal gezien naar huis en zal ik ook een mooie foto posten van ons kleine wondertje. De voorbije 2 dagen was ik zo moe, dat ik amper fut had om mijn GSM vast te pakken. Beetje normaal naar ‘t schijnt na een derde keizersnede. Moet dus nog heel veel berichtjes versturen en beantwoorden (sorry daarvoor) Nu nog een dagje goed uitrusten en morgen meer nieuws.”

Het was deze week spannend aftellen voor het koppel. “De aller- allerlaatste bollebuikenfoto”, schreef ze woensdag nog op sociale media. “Morgenvroeg moeten we ons aanmelden bij de materniteit. Nu nog genieten van de laatste dag zwangerschap en morgenvoormiddag kunnen we eindelijk ons dochtertje vasthouden!”

Groot geheim

Dat Lesley-Ann in verwachting was, werd lange tijd stilgehouden omdat haar vorige twee zwangerschappen telkens eindigden met een miskraam. “De schrik zat er serieus in”, vertelde Lesley-Ann afgelopen zomer. “Mijn gynaecoloog wist dat, daarom mocht ik de eerste drie maanden om de twee weken op consultatie. Vooral rond de achtste week sloeg de schrik mij om het hart: de periode waarin het de vorige keren misliep. Maar ik heb net een positieve NIP-test en drie maanden-echo achter de rug. De gevaarlijke periode is geweken en ik ben blij dat ik ons nieuws eindelijk met iedereen kan delen.”

Ondanks de tegenslag bleef Lesley-Ann wel haar zinnen zetten op een derde kind. “Na de geboorte van Gabriël, mijn jongste, vond ik het welletjes. Maar die miskramen deden me beseffen hoe graag ik nog eens mama wilde worden. En Kevin wilde heel graag een tweede eigen kind, dat kon ik hem niet ontzeggen. Begin dit jaar hebben we beslist om voluit voor een derde kind te gaan. En niet veel later was het al zover. Het is dus helemaal geen ongelukje.”

In de wolken

Lesley-Ann en haar man waren meteen in de wolken toen bleek dat ze een dochtertje zouden krijgen. “Ik zag mezelf nooit als moeder van een dochter. Maar ik ben heel blij”, vertelde ze toen. “Al het speelgoed dat ik ooit wilde, zal zij nu krijgen. Er zal veel roze en glitter in huis zijn (lacht). Maar ze zal opgroeien met twee grotere broers, en dus ook haar mannetje moeten leren staan. Benjamin en Gabriël kijken enorm uit naar de komst van hun zusje. Al had de jongste liever een broertje gehad en heb ik de oudste al gerustgesteld dat hij niet voor de baby moet zorgen. Kevin is ook blij dat het een meisje wordt. Hij is nu al extra beschermend.”

Lesley-Ann en Kevin stapten in 2017 in het huwelijksbootje. Ze hebben met Gabriël samen al een 4-jarig zoontje. Daarnaast heeft Lesley-Ann nog zoon Benjamin (12) uit haar vorige relatie.

