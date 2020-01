Lesley-Ann Poppe (40) heeft plannen voor 2020: “We willen graag nog een kindje” Redactie

05 januari 2020

08u57

Bron: TV Familie 2 Showbizz Het is zo de tijd van het jaar om terug te blikken en vooruit te kijken. En dat doet Lesley-Ann Poppe (40) ook: zij zit boordevol plannen voor 2020, vertelt ze in weekblad TV Familie. Niet alleen moet die Amerikaanse vestiging er nu écht komen, zij en haar man Kevin willen ook graag nog een kindje.

Lesley-Ann Poppe (40) is al 15 jaar actief in de beautybranche. En naast haar academie en winkel heeft ze zonet een Beauty Clinic geopend. “De cursisten van mijn school vroegen zich af of de apparatuur die we gebruiken wel écht goed werkt”, zegt Lesley-Ann. “Dus gaf ik hen gratis demonstraties. En zo kwam ik op het idee om behandelingen in onze Beauty Clinic aan te bieden.”

’t Is een logische stap.

We beschikken nu eenmaal over die toestellen, dan kunnen we er maar beter volop gebruik van maken, hé. Het is nu dus een 360-gradenverhaal. Wel een serieuze investering, hoor. Gelukkig kunnen we die toestellen als groothandelaar aankopen. Zodoende kunnen we de prijs van onze behandelingen wat drukken, zie je. Daardoor zijn die in feite voor iedereen toegankelijk. We bieden behandelingen aan van tanden witten en permanente ontharing tot huidverbetering, anti-aging, anti-acné. En er is ook een Colombian Butt Lift aan, een behandeling waarbij je billen worden gelift en ze ook meer volume krijgen. Een volle, dikkere poep, da’s echt wel een trend. Allemaal ‘dankzij’ Kim Kardashian. Het spreekt voor zich dat ik die Colombian Butt Lift ook zélf heb uitgetest. Ik ben héél tevreden over het resultaat.

En je man Kevin ook?

’t Zal wel zijn! Kevin vindt het geweldig.

Heb jij goede voornemens gemaakt voor 2020?

Wel, we openen binnenkort een Academy én een winkel in Amsterdam. En ook die vestiging in Amerika gaat er komen! Ja ja, we hebben onze handen vol. Jij geeft de touwtjes toch geregeld even uit handen? Ja, dat moet wel. Ik heb enkele managers aangesteld die ik voor de volle honderd procent vertrouw. Want Kevin en ik kunnen de zaak gewoon niet meer met z’n tweeën alleen runnen, daarvoor zijn we intussen te groot geworden. Wat mag er privé gebeuren in 2020? We willen graag nog een kindje. Sinds m’n miskraam is die wens zelfs nog heviger geworden. Ik word 41 in maart, dus het wordt stilaan tijd om werk te maken van die zwangerschap. Ik hou jullie wel op de hoogte.