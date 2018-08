Lesley-Ann over de operatie van Kevin: "Zijn levenskwaliteit is echt beter nu" IDR

14 augustus 2018

15u00

Bron: TV Familie 0 Showbizz Kevin Lebreton (30), de man van Lesley-Ann Poppe (39) en papa van zoontje Gabriël, heeft zich laten opereren aan de ogen. Er werden kunstlenzen geplaatst, een ingreep waarvoor hij toch wat bang was, vertelt Lesley-Ann in weekblad TV Familie.

"Kevin ziet al z’n hele leven slecht, en nu hoeft hij nooit meer een bril of contactlenzen te dragen", zegt Lesley- Ann. "Toen hij na de operatie z’n ogen opendeed, merkte hij al meteen een groot verschil. Vroeger had mijn ventje moeite om de klok te lezen zonder bril, en nu lukte het hem van de eerste keer!"

Afschrikwekkend

Kevin zag deze ingreep eerst totaal niet zitten. Begrijpelijk, want de gedachte dat er - zonder algemene verdoving - aan je ogen geprutst wordt... "‘Maar uiteindelijk heb ik Kevin kunnen overtuigen", aldus Lesley-Ann. "Ik heb zelf zo’n ingreep ondergaan, jaren geleden. Door met Kevin over mijn ervaring te praten, is hij bijgedraaid. Daar is hij nu heel blij om. Want eigenlijk was deze operatie noodzakelijk. Kevin had min 4,5 als afwijking. Plus: door het dragen van lenzen had hij vaak last had van droge, gezwollen of rode ogen."

Zure appel

Uiteindelijk heeft Kevin dus moedig door deze zure appel heen gebeten. En toen hij de ingreep liet uitvoeren, was hij vreemd genoeg totaal niet zenuwachtig. "Bij mij was dat wel anders’" zegt Lesley-Ann. "Ik was nerveus tot en met. Maar Kevin, die heeft stalen zenuwen. Hij is ook zelf naar de check-up gereden de dag nadien. Precies alsof er niets was gebeurd. In elk geval: ik ben blij dat Kevins levenskwaliteit verbeterd is. En als hij gelukkig is, dan ik ook!"