Lesbische kus van zwangere Marie laat ‘Familie’-kijkers verward achter HL

15 maart 2019

20u40 0 Showbizz Worden Iris en Marie een lesbisch koppel in ‘Familie’? Na vanavond lijkt het daar wel op. De twee kusten elkaar onverwacht maar innig. En de kijker? Die blijft vooral verward achter.

De komst van Iris (Marianne Devriese) zorgt al een tijdje voor extra schwung en actie in ‘Familie’, maar deze avond werd nog een versnelling hoger geschakeld. Iris onderzoekt de mysterieuze dood van haar tweelingzus Evy (Marianne Devriese), maar begeeft zich op glad ijs. Met Marie neemt ze de verkeerde persoon in vertrouwen, want de kijker weet dat het gewiekste personage van Lien Van de Kelder Evy vermoord heeft. De speurtocht van Iris werkt haar op de zenuwen en daarom ging Marie deze avond in de tegenaanval. Ze wist dat Iris meer dan vriendschap voor haar voelde en misbruikte dat door haar vol op de mond te kussen. Alsof ze ook verliefd is. Terwijl Marie, die een relatie met Lars (Kürt Rogiers) achter de rug heeft en zwanger is van haar 20 jaar jongere ex-vriendje Cédric (Yanni Bourguignon), vooral Iris haar mond wilde snoeren. Op hun fansites vertrouwen de kijkers het al een paar dagen niet meer. Zo schreef een soapliefhebber: ‘Elke keer Iris en Marie samen zijn, hou ik mijn hart vast. Je voelt dat die Marie iets van plan is.’ En ook: ‘Kan er iemand Iris waarschuwen voor die Marie? Dat loopt fout!’ Met de kus van deze avond lijkt het dus nog meer die verkeerde richting uit te gaan.