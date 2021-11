Les van ‘de wolvenman’ en niet alles is correct vergund: dit was het beste uit ‘Ik Vertrek uit Vlaanderen’

De familie Van Kerckhoven werkt hard aan hun gastenverblijf in Spanje. Maar de nutsvoorzieningen zijn nog lang niet in orde. Niet alles is correct vergund, dus zal er één en ander “verdoezeld” moeten worden en hebben ze extra hulp van een architect nodig.

Kim en Caroline kunnen altijd op hun buurvrouw Carmelina rekenen. Zelfs voor dansles. Geen wonder, want Carmelina is danig onder de indruk van haar nieuwe buren. “Eerst en vooral zijn het heel goeie mensen", vertelt ze enthousiast. “Ze zijn heel sympathiek en slim. Caroline is altijd vrolijk."