Leontine over ex-man Marco Borsato: “Doet ontzettend zijn best om leven weer op te pakken”

Celebrities Madonna reageert na reacties op haar nieuwe uiterlijk: “Het enige wat ik fout doe, is té iconisch zijn”

Madonna maakt op TikTok duidelijk dat ze zich van niets of niemand iets aantrekt. De laatste tijd is ze een van de meest opvallende gebruikers op de app. Ze post frequent video’s waarin ze stoute kleren draagt en seksueel getinte pasjes uitvoert. Ook haar nieuwe look - met haar gekleurde haren en gebleekte wenkbrauwen - blijft niet onopgemerkt. Mensen vinden haar onherkenbaar en vragen zich af wat er met haar is gebeurd. Maar Madonna trekt zich er niets van aan. In een nieuwe video danst en twerkt ze weer in stoute kleren en ze heeft ook iets te zeggen op de reacties. “Ik ga me niet verontschuldigen voor het feit dat ik zo iconisch ben.”

10 november