Leontine doet afstand van naam Borsato LOV

06 april 2020

08u04

Bron: Telegraaf 2 Showbizz De breuk tussen Marco (53) en Leontino (52) Borsato neemt permanente vormen aan. Zo lijkt het er nu op dat de Nederlandse afstand doet van de befaamde achternaam van haar ex-echtgenoot.

BankGiro, de Nederlandse loterij, stuurde een brief rond aan het hele land in naam van Leontine, die ambassadrice is. Daarbij was het opvallende dat ze de boodschap niet afsloot met de befaamde achternaam van haar ex-echtgenoot, maar gewoon met Leontine. Of dat toeval is, moet nog blijken, maar het is niet onlogisch dat de Nederlandse afstand doet van de naam Borsato.

Op 4 februari kwam plots het nieuws naar buiten dat de Borsato’s na 23 jaar een punt achter hun huwelijk zetten. Ze namen die beslissing met pijn in het hart. “We zijn dankbaar voor de mooie jaren die ons samen zijn gegeven.”

Het is onbekend wat er precies tussen Marco en Leontine is voorgevallen, al zou ontrouw er voor iets tussen zitten. Samen kregen ze drie kinderen: Luca (21), Senna (18) en Jada (17). Volgens de laatste berichten zou Marco na een vakantie op de Malediven bij zijn moeder Mary de Graaf verblijven. Zij runt in het Nederlandse Alkmaar een bruidswinkel.

Lees ook: Na de steun, dan toch het afscheid: Leontine (52) en Marco Borsato (53) komen affaire niet te boven (+)

Lees ook: “Monogamie is voor mij iets onnatuurlijks”: Marco en Leontine over hun huwelijk, vreemdgaan en verleidingen