Leontine Borsato reageert op nieuw nummer Marco: “Dit raakt me zeer diep”

In het nieuwe nummer ‘Een Moment’ blikt Marco Borsato terug op een naar eigen zeggen ‘roerig jaar’, waarin hij na 22 jaar huwelijk brak met zijn echtgenote Leontine en vervolgens zowat compleet van de aardbol verdween. “Al je spullen op de gang. Het had zo vaak kunnen gebeuren want we strijden al zo lang”, luidt een deel van de tekst. “Maar ik dacht altijd we zijn te bang. Maar nu ga je weg. En ineens is het echt.”

Uit het leven gegrepen, lijkt het, en dus was het ook wachten op de reactie van Leontine - de vrouw waarover het nummer lijkt te gaan. De Nederlandse steekt niet onder stoelen of banken dat ze trots is op haar ex. “Echt prachtig lieverd. Het raakt me. Zo mooi, puur en liefdevol. Trots op jullie", schreef ze bijvoorbeeld onder de aankondiging van Marco. En ook op haar eigen Instagrampagina ging ze nog even dieper in op het nummer. “Wat heb ik veel lieve en hartverwarmende reacties gekregen op dit mooie nummer, dank jullie wel", bedankt ze haar fans. “Ik vind ‘Een Moment’ een prachtig, kwetsbaar, puur en liefdevol lied dat me zeer diep raakt. Gezien de reacties raakt het velen met mij, het is uit het leven gegrepen.”