Leontine Borsato praat voor het eerst over hernieuwd geluk met Marco: “De man op wie ik verliefd werd, is terug”

Muziek Kanye ‘Ye’ West brengt Deluxe versie uit van zijn album ‘Donda’: vijf nieuwe nummers

Zoals verwacht heeft Kanye ‘Ye’ West (44) een deluxe editie uitgebracht van zijn meest recente album ‘Donda’. Het bevat meer dan 20 minuten aan extra, niet eerder uitgebrachte nummers zoals ‘Life Of The Party’ met Andre 3000, ‘Up From The Ashes’, ‘Never Abandon Your Family’, ‘Keep My Spirit Alive Pt.2' en ‘Remote Control’. Het deluxe album bevat ook enkele alternatieve versies van eerder uitgebrachte nummers.

15 november