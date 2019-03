Leonie krijgt hulp... van ‘Pink Ambition’ Jill IDR

19 maart 2019

17u00 0 Showbizz Leonie De Preter ken je misschien als de 25-jarige deerne die op vijf.be al vloggend op zoek gaat naar een lief. Leonie is nog maagd en heeft nog nooit een relatie gehad - en dat vindt ze geen probleem, voor alle duidelijkheid -, al zou ze daar stilletjes aan wel graag verandering in brengen. Daarvoor schakelt Leonie ook de hulp in van enkele BV-vrienden. Vanavond is het de beurt aan ‘Pink Ambition’-gezicht Jill De Greef (29) om hulp te bieden. “Ik ben aan de slag als influencer en kon dus helpen met het optimaliseren van Leonies instagrampagina”, aldus Jill.

“Ik leerde Leonie een tijdje geleden kennen, toen ze me contacteerde om mee te doen aan ‘Shopping Queens’”, aldus Jill. “Het duurde niet lang voor we vriendinnen werden, want Leonie is echt een schatje. Toen ze me vroeg of ik haar wilde helpen met haar vlog voor ‘Leonie zoekt lief’, heb ik dan ook geen seconde geaarzeld. Ze heeft me vooral tips gevraagd over hoe ze met poseren voor een goede instagramfoto en welke outfits ze het best kan aantrekken. Ik heb haar dan laten zien wat ik zou dragen en hoe ik dat poseren zou aanpakken. Ik moest daar niet lang over nadenken, om eerlijk te zijn. Logisch, want ik ben voortdurend met instagram bezig. (lacht) Leonie is voor die tips naar mij thuis gekomen, waar we serieus wat afgelachen hebben. Dan deed ik een pose, waarop Leonie die imiteerde. We zijn zelfs de straat opgetrokken, waar ik een random jongen heb aangesproken om z’n mening te vragen over Leonie. (lacht)”

Geen datingexpert

Uiteraard wilde Leonie ook weten wat de beste datingtips van Jill zijn, maar daar moest de blonde fashionista het antwoord op schuldig blijven. “Ik ben daar echt heel slecht in, in daten. Nu, ik heb ook al een hele tijd een vriend, dus ik hoef daar ook niet per se goed in te zijn hé. (knipoogt) Ik vind het wel heel moedig dat Leonie haar zoektocht naar een lief met de buitenwereld wil delen. Ik share zelf heel veel van van wat er in mijn leven gebeurt, maar dat zou ik echt niet durven. Ik hoop dan ook dat deze zoektocht een toffe man oplevert voor Leonie. Ze verdient een lief en rustig iemand, die tegelijkertijd ook wel wat pit bezit. Hij moet haar ook respecteren en haar leven leuker maken. Bij deze zou ik alle play- en ander f*ckboys dan ook willen vragen om zich te onthouden. (lacht)”