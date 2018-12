Leonardo DiCaprio moet Oscar die Marlon Brando won inleveren KDL

11 december 2018

12u01

Bron: ANP 0 Showbizz Leonardo DiCaprio (44) heeft afscheid moeten nemen van zijn Oscar. Niet het beeldje dat hij in 2016 kreeg voor zijn rol in ‘The Revenant’, maar de Oscar die Marlon Brando in 1954 kreeg. Via zakenman Jho Low kwam de Oscar bij DiCaprio terecht, maar omdat Jho Low verdacht wordt van fraude heeft de acteur de prijs ingeleverd.

Jho Low die de film ‘The Wolf of Wall Street’, waarin Leonardo DiCaprio de hoofdrol speelde, financierde, zou de 600.000 dollar die hij op een veiling betaalde voor Brando’s Oscar niet op legale wijze hebben verdiend. Dat meldt The New York Times. Ook van andere cadeaus die de zakenman aan Leonardo DiCaprio gaf, zoals een schilderij van Pablo Picasso, heeft Leonardo ondertussen afstand gedaan.

De kans dat Leonardo DiCaprio de Oscar van Marlon Brando terugkrijgt, lijkt klein. The Academy, de organisatie achter de prestigieuze filmprijzen, behoudt zich het recht voor elke Oscar voor het symbolische bedrag van 1 dollar terug te kopen. Vermoedelijk gaat Brando’s beeldje dus weer terug naar The Academy nadat het onderzoek naar Low is afgerond.