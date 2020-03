Lente-editie FACTS geannuleerd, sterren komen wél terug in oktober SDE

16 maart 2020

07u33 4 Showbizz Wie gehoopt had dat hij of zij op 4 en 5 april toch kon afzakken naar het Flanders Expo in Gent voor de lente-editie van FACTS, komt bedrogen uit. Het evenement is geannuleerd, laat de organisatie weten.

“Nadat we alle mogelijke opties van veiligheidsmaatregelen hebben uitgeput, hebben we uiteindelijk beslist om de richtlijnen van de lokale gezondheidsorganisaties en overheden te volgen, die aangegeven hadden dat evenementen geannuleerd moesten worden”, laat de organisatie van FACTS weten. “Omdat het ons hoofddoel is om onze geweldige community de unieke ervaring te bieden die ze verdienen en om hun veiligheid te garanderen, hadden we simpelweg geen andere opties meer.” Wie een ticket geboekt had, zal dat kunnen gebruiken voor de herfsteditie van het evenement. Naar verluidt behoort ook terugbetaling tot de opties.

Op FACTS, de fantasy- en comicbeurs, komen steevast ook enkele beroemde acteurs langs. Wie had gehoopt om Ian Somerhalder, Troy Baker en Rebecca Mader in levenden lijve te zien, hoeft echter niet te wanhopen. Deze acteurs hebben al bevestigd dat ze naar de herfsteditie van FACTS zullen komen, die op 24 en 25 oktober zal doorgaan.