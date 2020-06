Exclusief voor abonnees Lenny uit ‘Blind Getrouwd’ en Chloé uit ‘Expeditie Robinson’ zijn een jaar samen: “Toegegeven, ik had mijn twijfels bij zijn oprechtheid” Redactie

30 juni 2020

11u30

Zijn 'Blind Getrouwd'-huwelijk liep met een sisser af, maar voormalig frituuruitbater Lenny Janssens (38) uit Temse vond intussen de liefde bij de 31-jarige Chloé Evangelista uit Kortrijk, die je misschien herkent uit 'Expeditie Robinson'. De twee zijn al vanaf dag één elke dag samen. "En ik heb meteen al mijn sociale media-kanalen afgesloten en een nieuw telefoonnummer genomen", aldus Lenny, die ook vertelt hoe het zit met zijn carrière als agent en of hij nog contact heeft met zijn ex-vrouw Jolien.

Hij is niet te beroerd om het toe te geven: na zijn 'Blind Getrouwd’-huwelijk met Jolien genoot Lenny volop van de vrouwelijke aandacht, maar het was ‘Robinson’-kandidate Chloé die zijn hart wist te veroveren. Intussen is het koppel meer dan een jaar samen. Ze renoveerden niet alleen haar appartement in Kortrijk, Lenny stortte zich ook op de verbouwing van een vakantiewoning in Blankenberge. “Het is heel snel gegaan tussen ons, vanaf dag één zijn we al elke dag samen geweest. Dat moest wel, want Chloé vertrouwde me niet...” Het koppel leerde elkaar kennen via een gemeenschappelijke vriend, maar hun eerste date liep al meteen verkeerd. “Lenny belde last minute af”, vertelt Chloé. “Ik had er een slecht gevoel bij en dacht: ‘Hij is niets voor mij’. Maar hij nam opnieuw contact op en zei dat ik niet zo koppig moest zijn. Dus heb ik hem nog een kans gegeven. Op ons eerste afspraakje zijn we gaan squashen en het klikte meteen. We zijn nadien een hapje gaan eten en tot in de vroege uurtjes blijven plakken.”

Lenny moest wel bewijzen dat hij geen womanizer is…

Chloé: “Intussen weet ik dat dat beeld niet klopt. Lenny ziet - zoals alle mannen - graag vrouwen, maar hij heeft twee lange relaties achter de rug. Maar als je niet de juiste match vindt, blijf je zoeken, hé. Toegegeven, ik had in het begin mijn twijfels bij zijn oprechtheid.”

Lenny: “Het hielp haar vertrouwen natuurlijk niet vooruit dat ik overstelpt werd met berichten van andere vrouwen. En dus heb ik meteen al mijn sociale media-kanalen afgesloten en een nieuw telefoonnummer genomen.”

Chloé: “Anders zou het niet gewerkt hebben tussen ons. Ik heb graag controle over alles. (lacht) En ik vertrouw mensen niet snel, al doe ik mijn best.”

Is het vertrouwen na meer dan een jaar gegroeid?

Lenny: “Dat zou toch nog iets meer mogen zijn. Als ik bijvoorbeeld met maten een pint ga drinken, komt haar wantrouwen naar boven. Zelf ben ik minder jaloers. Ik vind het belangrijk dat Chloé en ik ons eigen leven en onze vrienden niet opgeven voor de ander. We moeten daar een gulden middenweg in vinden. Ik verblijf voorlopig bij Chloé in Kortrijk, dus als ik met vrienden in het Waasland op café ga, kan ik amper iets drinken. Ze verwacht immers dat ik elke nacht bij haar slaap. De bedoeling is wel om dichter bij mijn vorige woonplaats te gaan samenwonen. Ik mis mijn sociaal leven daar.”

Chloé: “Ik ben niet zo honkvast, maar ik geloof niet in een relatie waarbij partners elk in hun eigen stek slapen.”

Het klinkt toch alsof jullie relatie een ietwat ­turbulente start genomen heeft.

Lenny: “Ik zie het leven gewoon iets losser en vrijer, en Chloé is met haar Portugese roots temperamentvol. Maar we hebben gelukkig meer goede momenten dan discussies.”

Chloé: “Ik benoem de dingen zoals ze zijn: zo is het en niet anders. Maar Lenny is ook niet de makkelijkste, hoor. En hij is impulsiever, terwijl ik meer nadenk. We kunnen veel van elkaar leren. En over veel zaken denken we wél hetzelfde. We houden van het leven, lekker eten, familie, gezelligheid, avontuur, sport…”

Verschillende visie

Zijn trouwen en kindjes al ter sprake gekomen?

Lenny: “Nee, alles op z’n tijd. We hebben het nu heel leuk samen, maar we hebben een bewogen jaar achter de rug. We willen geen stappen overslaan, ik ben daar realistisch in. Maar ooit wil ik wel papa worden.”

Choé: “Ik heb hem van in het begin duidelijk gemaakt dat ik kinderen wil, maar het is inderdaad nog te vroeg.”

Heb je eigenlijk nog contact met je ex-vrouw Jolien, Lenny?

Lenny: “Nee, maar ik wens haar het allerbeste. Het was heel snel duidelijk dat we niet voor elkaar gemaakt zijn, we hebben verschillende levensvisies. ‘Blind Getrouwd’ blijft wel een toffe ervaring, ook al kreeg ik nadien heel wat bagger over me heen. Daarom bleef ik bewust een tijdje uit de media. Intussen spreken mensen mij er niet meer zo vaak over aan.”

Wat waarderen jullie aan elkaar?

Lenny: “Chloés temperament is zowel positief als negatief. (lacht) Ze is ook vlot, sociaal, lief en zorgzaam. Ik ben nog steeds blij dat ik ’s ochtends naast haar wakker word.”

Chloé: “Lenny is lief, ambitieus en passioneel. Een echte man. Hij zou wel wat meer complimenten mogen geven... (lacht) Anderzijds is hij een grote knuffelaar, ook al leek hij op tv een koele kikker. Pas op, als hij je niet graag heeft, zul je dat merken. Maar als hij zich goed voelt, is hij zeer open.”

Minder eten

Lenny heeft de reputatie een fuifbeest te zijn. Merk je daar iets van?

Chloé: “Bij zijn vrienden kan hij stevig drinken, ja. Maar eigenlijk gaan we niet vaak op stap.”

Lenny: “Het is anderhalf jaar geleden dat ik nog een discotheek ben binnengestapt. Sinds ik met Chloé samen ben, ben ik zo’n beetje een heilige geworden. (lacht) Maar ik wil nog niet al mijn wilde haren kwijt. Ik zou graag iets meer op café gaan. Af en toe een stevig feestje moet kunnen! Al ben ik tegen drugs, ik heb nog nooit een joint of iets anders aangeraakt.”

In het begin van jullie relatie smeedden jullie plannen om naar Amerika te verhuizen. Is die droom definitief opgeborgen?

Lenny: “Het was niet echt een droom, ik kreeg het voorstel om in Amerika een Belgische frituur te openen, maar dat idee is nooit concreet geworden.”

Intussen heb je dus een nieuwe uitdaging. Je bouwde een oud herenhuis om tot luxe vakantiewoning.

Lenny: “Ik liep al langer met dat idee rond. In Tielrode verhuurde ik mijn eigen woning ook al, via airbnb. In Blankenberge vond ik een geschikt pand, en dat heb ik samen met mijn vennoot Philippe gerenoveerd. We verhuren het hele huis aan groepen of grote gezinnen. Op 1 juli arriveren de eerste gasten. We hopen dat de Belgen deze zomer massaal in eigen land blijven, en er zijn weinig groepswoningen aan de kust. Wij bieden plaats aan 23 mensen en iedereen is welkom, ook kinderen en vrijgezellen, zolang het huis in goede staat achtergelaten wordt. De boekingen lopen zo vlot binnen dat we eraan denken om een tweede pand te openen aan de kust, of in Durbuy of de Vlaamse Ardennen…”

Betekent die stap dat je je job als politieman definitief vaarwel zegt?

Lenny: “Ja, ik ben nu drie jaar in loopbaanonderbreking en dat systeem kan ik nog maximum twee jaar aanhouden, maar ik ga nooit meer terug. Het was de beste beslissing om te stoppen, na zestien jaar. Ik deed die job niet meer met volle goesting.”

Jij werkt in Blankenberge, Chloé in Kortrijk. Hebben jullie genoeg qualitytime?

Lenny: “Toch wel, we genieten ervan om elke avond samen te koken of op restaurant te gaan. In het begin van onze relatie sportten we vaak samen – joggen en skeeleren – maar door de renovatiewerken hadden we daar geen tijd meer voor. Bovendien kamp ik met een gescheurde kruisband. Ons voornemen is wel om meer te bewegen en minder te eten. Ik ben de voorbije maanden enkele kilo’s aangekomen.”

Chloé: “Ik heb inderdaad een voltijdse job als commercieel technisch adviseur bij Liquidfloors, een bedrijf in gietvloeren. De vakantiewoning laat ik dus graag volledig aan Lenny over. (knipoogt)”