Lenny Kravitz zoekt de juiste vrouw: “Nu pas ben ik echt klaar voor de ware liefde” DT

16 maart 2019

06u00

Bron: Primo 0 Showbizz Hij is een felbegeerd vrijgezel, maar is op zoek naar een nieuwe liefde met de juiste vrouw. Toch wil Lenny Kravitz (54) dat niet forceren. De zanger, die in juni ons land aandoet en optreedt in Brussels Expo, heeft zijn lesje immers geleerd. “Ik wil er tijd voor uittrekken om iemand eerst grondig te leren kennen”, zegt hij. “Want uit de mislukkingen in mijn liefdesleven heb ik gaandeweg pijnlijke lessen getrokken. Pas nu ben ik klaar om de werkelijke liefde te beleven.”

Als hij niet op tournee is, verdeelt Lenny Kravitz zijn tijd tussen een villa en de bijhorende muziekstudio op de Bahama’s, waar zijn moeder vandaan kwam, en een huis in Parijs, de stad die Lenny ontdekte en leerde appreciëren door zijn relatie met Vanessa Paradis (47).

Eigenlijk groeide Kravitz op in New York, ook de stad waar hij zijn eerste grote hit ‘Mr. Cab Driver’ schreef. Dat nummer stond op zijn eerste plaat ‘Let Love Rule’, waarmee hij meteen doorbrak. ‘Ondanks dat succes voelde ik me toen niet echt gelukkig’, zegt hij over dat debuut. ‘Het is in die periode dat mijn ouders zijn gescheiden en ik had het daar lange tijd moeilijk mee. Vooral de relatie met mijn vader verliep heel moeizaam, misschien wel omdat ik altijd naar hem had opgekeken en ik vond dat hij moeder niet eens fair, eigenlijk niet eens heel netjes had behandeld. Achteraf gezien vraag ik mij af wie ik was om hem daarop te beoordelen. Ik had geen zicht wat er echt tussen mijn ouders speelde. Niemand weet ooit echt wat er tussen een koppel speelt. Later vond ik het zelf niet zo’n leuke ervaring om daar door anderen op getaxeerd te worden.’

Lokale liefdadigheid

Wat niet wegneemt dat Lenny vooral met zijn moeder een goede band had. Zijn vader Sy, een televisieproducer, was een Oekraïense jood, overtuigd van zijn eigen gelijk en weinig buigzaam. Zijn moeder en actrice Roxie Roker kwam van de exotische Bahama’s en had de relaxte levenshouding van die eilandbewoners nooit helemaal van zich af kunnen zetten, ook niet in hectische steden als New York en Los Angeles. ‘Elk jaar stuurde ze me tijdens de vakantie naar haar moeder en zo maakte ik kennis met de cultuur van het eiland’, vertelt hij daarover. ‘Op die manier kwam ik in contact met de cultuur van mijn moeder en dat had een blijvende impact op mij. Vandaar dat ik, toen ik het me kon veroorloven, op de Bahama’s in Eleuthera, een huis heb gekocht en er een studio heb ondergebracht. Ik breng hier minstens vier maanden per jaar door. Enerzijds om te relaxen en te genieten van de zon, de zee en de mensen, anderzijds om af en toe muziek te maken en te schrijven. Ik moet eerlijk toegeven dat mijn grootste dagelijkse zorg hier is wat ik die avond op de barbecue moet gooien. En waar ik mijn eerste koffie zal drinken. Op mijn terras of op het strand.’

Lenny is ook erg actief betrokken bij het lokale leven. Hij steunt een aantal sociale projecten en hij financiert een initiatief dat twee keer per jaar gratis tandartsconsultatie voor armen organiseert. Het is het soort engagement waar de ster niet graag mee uitpakt, omdat hij vindt dat het zijn plicht is en geen manier om de aandacht te trekken en bij het publiek te scoren. ‘Ik heb succes, ik ben het de wereld verplicht om iets terug te geven. Toen ik jonger was, heb ik me ongetwijfeld weleens bezondigd aan egotripperij. Wie zou dat niet als je zo jong al door de halve wereld wordt aanbeden. (lacht) Vooral de vrouwelijke helft dan, hoewel die zogezegde status van sekssymbool me nooit iets heeft gezegd. En nu al helemaal niet, want ik heb ingezien dat het leven enkel iets betekent als je iets voor anderen kunt doen. Een groot materialist ben ik nooit geweest, maar dat ben ik nu nog minder. Hoe minder ik bezit, hoe beter. Ik houd van mooie zaken, maar ik hoef ze niet of niet langer te bezitten. Bezit is een illusie. Wanneer je sterft, heb je niets meer en hebben ‘jouw’ bezittingen geen eigenaar meer. Wat maken we onszelf bij leven en welzijn dan wijs? En waarom zijn we dan bereid om voor zo’n illusie liefdes en vriendschappen op te geven? Al wat ik wil overhouden, is voldoende om mijn kind te steunen.’

Rock-’n-roll in Parijs

Dat kind, een dochter die Zoë heet, werkt als actrice en is ondertussen ook al dertig. Lenny kreeg haar bij Lisa Bonnet, de actrice die eind jaren tachtig bekend werd als televisiedochter van Bill Cosby in zijn gelijknamige show. Na de breuk met Lisa verhuisde Lenny naar Parijs, in de voetsporen van andere Amerikaanse sterren die het hem hadden voorgedaan, zoals Nina Simone, Josephine Baker en tal van jazzmusici waaronder Miles Davis. Hij vond er inspiratie, respect en een stad waarvan hij leerde te houden. En een publiek dat hem aanvaardde zoals hij is. ‘In Amerika kreeg mijn platenfirma me niet gelanceerd’, zegt hij. ‘Ik was half zwart en speelde harde rock die moeilijk in een vakje onder te brengen was. In Amerika was men toen kennelijk vergeten dat rock-’n-roll van oorsprong zwarte muziek is. Hoe dan ook, het was in Europa dat ik eerst doorbrak en van daaruit volgde de rest van de wereld.’

Het was ook in Parijs dat Lenny Kravitz, na zijn scheiding van Bonnet in 1993, Vanessa Paradis ontmoette en op haar verliefd werd. Vier jaar later was die liefde bekoeld, en begon hij het Braziliaanse model Adriana Lima (37) te daten om, na het afblazen van hun verloving, zelfs kort iets te hebben met Nicole Kidman (51). Hij had nog een aantal losse relaties maar is al sinds enige tijd alleen. ‘Wat me niet stoort’, zegt hij. ‘Ik ben toch geregeld op tournee en dan is er voor een ernstige relatie, laat staan het opstarten van een volwaardige liefdesrelatie, toch geen tijd. Niet dat ik er niet open voor sta, maar ik wil het voldoende tijd en echte kansen geven. De liefde laat zich niet opjagen, heb ik met vallen en opstaan ondervonden, en dit keer wil ik er echt voor gaan. Niet dat de liefde die ik voelde voor mijn vorige relaties niet oprecht was, maar ik was toen onvoldoende bereid er alles voor op te geven en er alles voor te doen. Nu ben ik dat wel. Nu weet ik dat je ook nog van iemand kunt houden als je kwaad bent op haar, of even denkt dat ze het niet waard is. Nu weet ik dat je zo’n stemmingen en reacties moet overstijgen als je een langdurige relatie een kans wilt geven. Vroeger liep ik weg wanneer het in een relatie even verkeerd of tegenzat, misschien wel uit angst om mij echt te engageren. “I don’t need this shit”, “Ik heb die onzin niet nodig”, dacht ik toen. Nu wil ik die vluchtreflex overwinnen en werk steken in een oprechte, evenwaardige, stabiele relatie. Alleen heb ik nog niet de vrouw ontmoet met wie ik dat avontuur wil en kan aangaan. Vrouwen versieren is geen probleem. Niet als je beroemd en rijk bent. Maar wat betekent zo’n verovering? Nul komma nul. Ik wil nu echte liefde en inhoud.’

Of misschien heeft hij die perfecte liefde al ontmoet en die, jong als hij toen was, achteloos weggesmeten? Lenny steekt het namelijk niet onder stoelen of banken dat hij nog steeds houdt van zijn ex, Lisa Bonnet. ‘Misschien omdat we samen een kind hebben en dat een eeuwigdurende band schept’, zegt hij. ‘Maar ik respecteer de keuzes die zij in het leven heeft gemaakt. Onze band zou je nu eerder kunnen omschrijven als die tussen zus en broer, dan tussen twee ex-geliefden. En ik ben goed bevriend met de man met wie ze is hertrouwd en nog twee kinderen heeft gekregen, acteur Jason Momoa (39), die je misschien kent van ‘Games of Thrones’ en ‘Aquaman’. Ik houd evengoed van hun twee kinderen, net als Jason ook van Zoë houdt. We vormen eigenlijk één grote familie en we nemen het voortdurend voor elkaar op.’

Perfecte dochter

Zoë is ondertussen verloofd met acteur Karl Glusman (31) en er is zelfs sprake van een huwelijk. ‘Wat ik fantastisch vind voor haar’, zegt Lenny. ‘Ze is de beste dochter die je je maar kunt voorstellen en ik beschouw haar als mijn beste vriendin. Ik zal bijzonder gelukkig zijn om haar naar het altaar te kunnen leiden en het enige spijtige is dat mijn moeder het niet meer kan meemaken. Het was haar grootste wens ooit het huwelijk van haar kleindochter te mogen meemaken. Ik heb Zoë echter alle waarden meegegeven die ik zelf van mama heb geleerd - hard werken, respect voor anderen en eerlijk zijn in de liefde. (lacht) Niet dat ik die waarden zelf altijd zo goed ben nagekomen. Ik heb er echter wel altijd mijn uiterste best voor gedaan, ook al is me dat soms zuur opgebroken. Maar voor consequent zijn in het leven betaal je soms een hoge prijs.’

Nochtans blijft Lenny Kravitz, overtuigd christen, vasthouden aan zijn principes. ‘Want dat is het enige wat een man kan doen die zichzelf respecteert’, zegt hij. ‘Dat en het besef eren dat er in het leven slechts een zaak van echte relevantie is, namelijk van betekenis zijn voor andere mensen, anderen helpen die het nodig hebben en je daarvoor eventueel compleet kunnen wegcijferen. En hoe ouder ik word, hoe meer ik daarvan overtuigd ben!’