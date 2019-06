Lennart Lemmens speelt Stan in ‘Thuis’: “Zodra ik wist dat ik de rol had, ben ik gestopt met kijken” TK

25 juni 2019

13u47

Bron: HUMO 0

Het zal u vast niet ontgaan zijn: we zijn aan de laatste soapweken toe. Nu vrijdag wordt de seizoensfinale van ‘Thuis’ uitgezonden, en daarmee rondt Lennart Lemmens (21) ook meteen zijn eerste seizoen af. Hij nam de fakkel dit jaar over van Jannes Coessens en kroop in de huid van Stan. En dat was even wennen.

“Het is aanpassen. Je komt ten eerste in een groep mensen terecht die je niet kent, wat altijd moeilijk is. Maar in ‘Thuis’ bestaat die groep bovendien uit mensen die soms al 25 jaar samenwerken en dus al erg goed op elkaar ingespeeld zijn. In tien draaidagen worden tien afleveringen gemaakt: één aflevering per dag. Ontzettend snel is dat”, vertelt Lemmens in HUMO.

De jonge acteur zoekt ook duidelijk zijn eigen weg. Hij wil niet zomaar een kopie van Coessens zijn. “Zeker niet. Zodra ik wist dat ik Stan zou spelen, ben ik zelfs helemaal gestopt met naar ‘Thuis’ te kijken. Ik was bang dat ik onbewust dingen zou overnemen van Jannes, en dat wilde ik absoluut niet. De producers hebben me tijdens mijn auditie gezegd dat ze tevreden waren met de manier waarop ik Stan neerzette, dus voelde ik me gesterkt om hem op mijn eigen manier te spelen.” Hij heeft zich wel goed voorbereid. “Stan heeft veel emotionele uitbarstingen: hij slaat zijn moeder, maar in andere scènes mag ik hem dan weer poeslief laten zijn. Ik heb de schrijvers daarom al snel gevraagd hoe zij zijn karakter zien: Stan heeft elementen van borderline, maar daar wist ik in het begin nog niet genoeg over om hem geloofwaardig te spelen. Dus heb ik me ingelezen over wat die stoornis precies inhoudt.”

De rol heeft hem alvast veel fans opgeleverd. “Er bestaan er zelfs al meerdere fanpagina’s. Raar hoor (lacht). Het voelt vreemd om plots te zien dat iemand met de naam ‘lennartlemmensfan’ je is beginnen te volgen op Instagram. En dat iemand anders foto’s van jou online zet. Ik vind zoiets heel moeilijk te vatten, want zelf ben ik nooit in die mate fan geweest van iemand. Ik kan het maar zien als een compliment, hè. Teken dat ik iets goed doe, zeker?” Wie denkt dat hij kans maakt, moeten we echter teleurstellen: Lemmens heeft een vriendin. “Voor haar is het ook vreemd natuurlijk. Ook omdat zij mee in de kijker loopt: vaak komen fans via mijn Instagramaccount bij haar uit. Maar zoals zij me kent, kent niemand me. Dat weet ze zelf ook. Fans weten uiteindelijk niet wie ik echt ben, hè. Ze dénken alleen maar dat ze me kennen.”

Lees het hele interview met Lennart Lemmens deze week in HUMO.