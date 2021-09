Lena Dunham is getrouwd

Lena Dunham (35) is een getrouwde vrouw. De actrice en schrijfster stapte dit weekend in het huwelijksbootje met haar vriend Luis Felber (35). Dat schrijft People.

In juni postte ze ter ere van z'n verjaardag nog een eerbetoon aan haar vriend. “Toen ik 3 weken oud was in Manhattan, had ik nog geen idee dat er in Engeland (Winchester zelfs) een baby geboren werd die in mijn leven zou komen - gekleed in een felgroene fleece sjaal - en zoveel van de overtuigingen die ik had over mezelf en de wereld in vraag zou stellen. Iedereen die met je in contact komt - op creatief of emotioneel vlak of toevallig - heeft geluk. Maar ik heb het meeste geluk, want die sjaal ligt nu in onze gedeelde kasten."