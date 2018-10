Lena (27) over seks met Herman Brusselmans (61): “Vrijen met hem is tien keer opwindender dan met iemand van mijn leeftijd” TDS

23 oktober 2018

11u08

Bron: HUMO 9 Showbizz Hoeveel jaren ze ook mogen verschillen in leeftijd: Herman Brusselmans (61) en zijn lief Lena (27) zijn een dolgelukkig koppel. En ook in de slaapkamer, zo blijkt. Want in HUMO geeft Lena toe dat ze het leeftijdsverschil net een troef vindt.

Voor wie er nog aan zou twijfelen: Herman Brusselmans is nog steeds een viriel man. Dat verklapte zijn vriendin Lena in een openhartig gesprek met HUMO. “Over de seks maak ik mij geen zorgen”, zegt ze. “Ik kan me moeilijk voorstellen dat jouw brein ooit aan vitaliteit zal inboeten”.

Ze heeft ook vertrouwen, ondanks het feit dat Brusselmans later in een rolstoel kan belanden. “Ik heb altijd gedroomd van een man in een rolstoel (lacht). Neen, ik maak me geen zorgen over het oud worden op zich. Ik vind vrijen met Herman tien keer op windender dan met iemand van mijn leeftijd. Net door die erectiepilletjes presteert hij veel beter.”

Oud worden

Lena heeft het wel moeilijk met het feit dat samen oud worden er allicht niet inzit. “Dat is een dramatisch gegeven, ja, een onweer dat voortdurend boven onze hoofden rommelt”, zegt ze. “Ik ben er obsessief mee bezig om Herman zo gezond mogelijk te laten leven. De kans is reëel dat ik na je dood zelfmoord pleeg. Ik méén het. Ik weet natuurlijk wel dat zelfmoord een beladen thema is, en dat het de bron is van veel verdriet. Maar ik blijf vinden dat het net goed is dat je als mens de kans hebt om zelf over je leven te beslissen. En ik heb nog wel enkele familieleden en vrienden die het de moeite zouden maken om verder te leven, maar het zou toch een stuk moeilijker worden als Herman er niet meer is.”

“Neen, ik zie niet in hoe ik na zo’n mooie, heftige relatie alleen verder zou kunnen. Hoe ik dat zou kunnen overleven. Voor mij is het heel eenvoudig: Herman is mijn man. Niemand anders. Hij is diegene met wie ik altijd zal samenblijven.”

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.