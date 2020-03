Legendarische showbizzjournalist Don Short verklapt zijn geheimen: “Mick Jagger wilde me plots als bodyguard op zijn huwelijk” SDE

17 maart 2020

13u00 0 Showbizz In de showbizzwereld is de Britse journalist Don Short (88) een legende. Zo was hij de eerste die naar buiten bracht dat Paul McCartney de Beatles zou verlaten én is hij verantwoordelijk voor de term ‘Beatlemania’. Nu heeft hij een autobiografie uit, waarin hij zijn meest sappige anekdotes vertelt.

Het huwelijk van Mick Jagger

“Uit het niets kondigde Mick aan dat het zou gaan trouwen met Bianca Perez Moreno de Macias, de dochter van de Nicaraguaanse diplomaat. Hij had haar in september 1970 in Frankrijk ontmoet. Maar dan volgde er een verrassing. De publiciteitsagent van de Rolling Stones, Les Perrin, stelde het me voor. Zou ik ja zeggen op het voorstel om de bodyguard van het koppel te spelen tijdens hun huwelijk in Saint-Tropez?”, schrijft Don Short. “Ik moest geen twee keer nadenken, maar de schrik voor de ophef rond het huwelijk, betekende dat we een tweede bodyguard nodig zouden hebben. Mijn collega Patrick Doncaster zegde toe om die rol met mij te vervullen. De grote dag - 12 mei 1971 - brak aan.”

Uiteraard brengt een dergelijke gebeurtenis een hele hoop fans én paparazzi op de been. Dat zorgde voor heel wat ophef, zegt Don. “De burgemeester dreigde zelfs om de hele ceremonie af te gelasten. Mick, in zijn beste pak, en Bianca, in een wit jasje van Yves St Laurent en een lange rok, lieten het aan Perrin over om de burgemeester om te praten. Met alle nodige risico’s slaagden we erin om Mick en Bianca door de hal te leiden.”

“Maar de problemen begonnen opnieuw toen het koppel als man en vrouw naar buiten kwam. De menigte werd gek.” De twee journalisten deden hun best om het pasgetrouwde koppel te beschermen, maar slaagden er niet in om ongehavend uit de strijd te komen. “Patrick kreeg een elleboog in zijn zij en moest bijna overgeven. Mijn eigen gehavende lichaam werd meedogenloos behandeld, maar beetje bij beetje slaagden we erin om het koppel in de wachtende limousine te krijgen.”

Mick Jagger toonde zich wel dankbaar, zegt Don. En hij deelde ook zijn toekomstplannen mee aan de journalist. “Niet lang na zijn huwelijk met Bianca, verzekerde Mick me dat hij ging stoppen met de muziekwereld wanneer hij 33 werd. ‘Daarna vind ik wel iets anders om te doen. Ik zou het niet aankunnen om te eindigen als Elvis Presley en om te moeten zingen in Las Vegas, met al die oude vrouwtjes die aankomen met hun handtassen. Mij niet gezien’, zei hij.” Hij moet van mening veranderd zijn.”

The Beatles

Don is vooral bekend als Beatle-kenner. Hij was dan ook een van de eersten die naar buiten bracht dat Paul de groep zou verlaten: “Het was een nacht die ik nooit meer zou vergeten: 9 april 1970. Mijn wereldprimeur op de voorpagina van de Daily Mirror: Paul verlaat The Beatles. Op dat moment was ik columnist bij de Mirror. Toen de avond viel, had ik net mijn jas aangedaan en mijn koffertje gesloten”, herinnert Don zich. “Toen ging de telefoon. Ik herkende meteen de stem van een van mijn Beatles-contacten. Aan de trilling in zijn stem hoorde ik dat hij iets belangrijks te zeggen had. Eindelijk stotterde hij: ‘Paul stopt ermee, Don. Het is definitief. Het is voorbij. The Beatles gaan uit elkaar.’”

“Ik gooide de hoorn op de haak en belde naar een medewerker van The Beatles, die bij platenmaatschappij Apple Records werkte. Hij was wat terughoudend, maar hij bevestigde het verhaal. In het zware lettertype dat normaal gezien voorbehouden is voor aardbevingen, vliegtuigcrashes en andere rampen, stond op de eerste editie van de voorpagina het nieuws: ‘Paul gaat The Beatles verlaten’. En later: ‘Paul verlaat The Beatles’.”

Don kwam erg goed overeen met The Beatles, vertelt hij. Een goed voorbeeld: “In september 1968 hoorde ik van een contactpersoon bij Scotland Yard dat het huis van John en Yoko doorgelicht zou worden. Ik wist dat het ethisch niet hoorde, maar John was een vriend en ik kon hem niet in de steek laten. Ik waarschuwde hem dat hij op het punt stond om betrapt te worden”, zegt Don. “Ze leefden in een flat in Montagu Square dat het eigendom was geweest van rocksterren als Jimi Hendrix. Drie weken later stonden acht politieagenten voor de deur, net voor het ochtendgloren. John en Yoko, die zwanger was, lagen nog in bed en waren zo goed als naakt.

John werd wakker van het gebons op de deur. “Hij trok een broek aan en riep naar Yoko dat ze hun advocaat moest bellen. Volgens John en Yoko was het huis vrij van drugs, maar politiehonden vonden marihuana in de meest obscure plaatsen, waaronder een verrekijkerhoesje. Ze werden gearresteerd en aangeklaagd voor drugsbezit. John was bang dat Yoko het land zou worden uitgezet, en pleitte schuldig. Hij kreeg een boete van 150 dollar. Hij vertelde aan zijn collega’s: ‘Don Short had verteld dat ze achter ons aan kwamen, drie weken eerder. Dus geloof me als ik zeg dat ik het huis gekuist heb, want Jimi Hendrix woonde er. Ik ben niet gek. Het hele huis heb ik gedaan.’ Maar John was de politiehonden vergeten.”

David Bowie

“In tegenstelling tot Cliff (Richard), de antiheld van de popmuziek, maakte David Bowie zowat alles mee - cocaïne, acid, weed, slechte relaties en ruzies met de band”, schrijft Don. “Als Ziggy Stardust experimenteerde hij ook met gender en seksualiteit, en gedurende zijn carrière vertelde hij afwisselend dat hij hetero, homoseksueel en biseksueel was.”

“Toen ik de 24-jarige Bowie onverwacht een bezoekje bracht in zijn huis in Beckenham in de lente van 1971, opende hij de deur in een jurk”, herinnert hij zich. “Zijn vrouw Angie, die over twee weken zou bevallen van hun eerste kindje, was enthousiast over het uiterlijk van haar echtgenoot. ‘Ik vind hem wel aantrekkelijk zo’, zei ze. ‘Hij ziet er zo lief uit in een jurk.’ Ze nodigden uit om te blijven lunchen.”

En Bowie bleek een erg grote fan van die specifieke jurk: “Het schouderlange blonde haar van Bowie hing over de golvende roze en blauwe jurk, die hij droeg met kniehoge kalfsleren laarzen. David vertelde dat hij de jurk zo leuk vond, dat hij er zes meer bestelde, aan 150 pond per jurk.”

Britt Ekland

Ook Bond-girls hebben geen geheimen voor Don: “Toen de rol van James Bond vrijkwam in 1972, was Roger Moore de overduidelijke keuze om Sean Connery op te volgen. Nadat hij zijn eerste film afgewerkt had, ‘Live and Let Die’, suggereerde Roger dat ik hem zou vergezellen in Thailand, waar hij zijn tweede blockbuster, ‘The Man With the Golden Gun’, opnam, samen met de Zweedse actrice Britt Ekland.”

“Op een avond dineerde ik met Britt, de ex-vrouw van Peter Sellers, in Bangkok”, schrijft Don. “We bestelden ons eten, maar ze hield vol dat er geen look gebruikt mocht worden. Ze zei: ‘Dat kan ik Roger niet aandoen. Daarom heeft Diana Rigg ruzie gemaakt met George Lazenby, toen hij Bond speelde in ‘On His Majesty’s Service’. Diana bleef hem maar kwaad maken door look te eten...’”

Oliver Reed

“Er zijn momenten in het leven waarop we allemaal gekke dingen doen”, bekent Don. “Zo ook ik, toen de beruchte ster Oliver Reed me in de val lokte en ervoor zorgde dat ik ja zei op zijn uitdaging van een drinkwedstrijd. Toen ik aankwam, stonden er al twee flessen brandy te wachten op de tafel van Ollie’s hotelkamer in Madrid, waar hij ‘The Three Musketeers’ aan het filmen was. Ik wilde met hem praten over de film, maar hij schudde zijn hoofd: we moesten eerst wat loskomen voor we eraan begonnen. ‘Er staat hier een fles brandy, een voor jou en een voor mij. De eerste die de zijne leeg krijgt, wint.’”

“Ik probeerde te weigeren, maar Ollie wilde niet luisteren. Hij opende de fles, duwde ze naar me toe en vulde een glas tot aan de rand. ‘Oké, hier gaan we’, zei hij en hij dronk zijn glas in één slok uit. Ik nam mijn eigen glas en nipte voorzichtig. Een uur later, net toen het leek of Ollie ging winnen, viel hij neer op de zetel, compleet dronken. Zijn vriend lachte: “Dat was Ollie’s tweede fles van de dag. Hij dronk al een fles brandy leeg voor je aankwam!’”

Helen Mirren

“De 26-jarige actrice van de Royal Shakespeare Company was net begonnen aan haar filmcarrière, maar vond het moeilijk om naaktscènes te spelen”, vertelt Don. “Helen had aan idee dat ze wou voorleggen aan Equity, de vakbond voor acteurs: wanneer een actrice een naaktscène speelde, moest ook de rest in de studio zijn kleren uittrekken. Ze vertelde me tijdens een lunch: ‘Waarom moeten de producent, de regisseur en de rest van de crew daarmee wegkomen? Mensen zijn zo gevoelig over hun naakte lichamen. Ze zien hun lelijke eigenschappen eerst.' Ze vroeg me: ‘Hoe zou jij je voelen als je je kleren moest uittrekken in het bijzijn van 40 volledig geklede vrouwen?’”

