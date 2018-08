Legendarische facebookpagina 'Elke dag dezelfde foto van Kris en Dany' stopt ermee: "Hadden het summum bereikt" DBJ

10 augustus 2018

16u30 0 Showbizz Even simpel als geniaal. Op hun facebookpagina 'Elke dag dezelfde foto van Kris en Dany', toonden oprichters Vincent en Hannes -je raadt het nooit- elke dag dezelfde foto van Kris Wauters en Dany Verstraeten. Na drie jaar stoppen ze nu met hun uit de hand gelopen grap. "Toen het stickerboek uitkwam, met allemaal identieke stickers, vond ik dat het summum bereikt was", zegt Vincent.

De Facebookpagina deed wat ze beloofde: elke dag dezelfde foto publiceren van Kris Wauters en Dany Verstraeten die achter elkaar in hetzelfde cabriootje zitten. Meer dan dertig duizend fans liketen de pagina . "Die foto straalt alles uit", zegt Vincent Schroeven die samen met zijn vriend Hannes Coudenys de pagina oprichtte. "Dany en Kris kunnen verdriet uitstralen, maar ook pure blijdschap, ze kunnen ergens naartoe gaan, maar ook geparkeerd blijven. Er zijn ontelbaar veel verhalen te verzinnen bij die foto."

Dat deden ze dan ook. Iedere dag verzon Vincent de meest absurde avontuurtjes die bij de foto hoorden. "Ik heb het mezelf ooit opgelegd om elke dag iets te verzinnen bij de foto en dat kost me ongeveer een kwartiertje tijd. Maar toen ik dit jaar op het idee kwam om een stickerboek uit te brengen waarin de volgers 31 -uiteraard identieke- stickers moesten verzamelen, vond ik dat ik het summum van de absurditeit had bereikt. Genoeg om er een einde aan te breien."

Maggie De Block en Frans Bauer

Hannes en Vincent kwamen op het idee toen ze het programma 'Splinternet' maakten voor 2BE (nu Q2). "We kregen de foto in handen en vonden ze zo hilarisch dat we ze in dat programma hebben gelanceerd. De foto is blijkbaar ooit op een autosalon getrokken, maar nooit gebruikt", zegt Vincent. Het concept om elke dag dezelfde foto op een facebookpagina te plaatsen kwam toen. "We deden het eerst met een foto van Maggie De Block, maar dat bleek als snel te politiek geladen", klinkt het."De foto van Kris en Danny leende zich veel beter." Ook een Nederland is er een gelijkaardige Facebookpagina met een foto van Frans Bauer, maar daar hebben de twee niets mee te maken. "Jammer zo'n copycats, maar ja het zijn Nederlanders he", lacht Vincent.

De Facebookpagina vond ook zijn weg naar Kris en Dany zelf. "Dany Verstraeten is echt een fan", zegt Vincent. "En zijn kinderen al zeker. We hebben hem zelfs ooit een kalender cadeau gedaan, met daarop uiteraard elke maand dezelfde foto van Kris en Danny." Ook Kris is op de hoogte van de pagina. "Hij wordt blijkbaar veel aangesproken over de avonturen die hij meemaakt op onze pagina", lacht Vincent.

Ugly Belgian Houses

Om en bij de drie jaar heeft de Facebookpagina bestaan, maar nu willen de twee zich nog meer toeleggen op hun creative online bedrijf op hurhae. De andere beroemde facebookpagina die het duo het leven in riep, 'Ugly Belgian Houses', blijft wel gewoon bestaan. De pagina waarin de lelijkste huizen uit ons land verzameld worden, heeft intussen al meer dan 90.000 likes.