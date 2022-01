Legendarisch ‘rooftop’-concert van The Beatles vanaf vrijdag integraal op streamingdiensten te bekijken

Op 30 januari 1969 speelden The Fab Four, die al jaren niet meer hadden opgetreden, verrassend op het dak van het gebouw van hun platenlabel Apple aan Savile Row in Londen. Een en ander veroorzaakte heel wat opschudding.

Het concert duurde 42 minuten en was het allerlaatste van The Beatles. Delen waren reeds te zien in onder meer de documentaire film "Let it Be" (1970).

Vanaf vrijdag 6 uur is het optreden via streaming te beluisteren, in stereo en dolby, op Apple Music, Spotify, YouTube en Deezer.