Legendarisch ‘Fata Morgana’-duo Geena Lisa en Sergio herenigd in ‘Twee Tot De Zesde Macht’, “maar ik heb niet gekeken, de Vlaamse tv is veel te braaf”

TV Nieuwe ‘Dex­ter’-afleverin­gen krijgen eerste teaser

23 april Kijkers van de serie ‘Dexter’ die het einde van de serie in 2013 niet konden waarderen, staan daar niet alleen mee. Ook hoofdrolspeler Michael C. Hall kijkt ontevreden terug op de finale van de show. Hij hoopt dat in de nieuwe miniserie die eraan komt, te kunnen rechttrekken. In een eerste teaser voor het nieuwe seizoen is zijn stem te horen.