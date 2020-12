Leg eens een BV onder de kerstboom: bekende gezichten brengen héél wat geschenkideeën op de markt

Showbizz “Plots stond James Cooke in de onderbroek van mijn pa”: hoe de YouTubers van Supercon­tent dankzij corona een topjaar beleefden

17 december Het Marc van Ranst-lied, het ‘Jaaroverzicht’ op VIER of een rubriekje in ‘Iedereen Beroemd’: de kans dat u dit jaar op de mannen van Supercontent bent gestuit, is verbazingwekkend groot. Jeff Bronder (32) en Pieterjan Marchand (27) waren dan ook alomtegenwoordig. “Ik durf eigenlijk niet goed te zeggen dat het voor ons zo'n geweldig jaar is geweest, want voor 95% van de mensen was dat zeker niet het geval."