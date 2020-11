Leen Dendievel wil anderen aanzetten om eerlijk over gevoelens te praten: “Udo en ik gaan geen onderwerp uit de weg. Zelfs de dood niet”

TV Moora Vander Veken keert terug in 'Thuis' en Antony Arandia debuteert in 'Familie’

17 november Verrassend nieuws voor de fans van 'Thuis': Moora Vander Veken (28) is binnenkort opnieuw in de reeks te zien. En er is ook een nieuw gezicht in ‘Familie’: Antony Arandia (34), die momenteel opnieuw te zien is in ‘Sara’, heeft een gastrol in de VTM-soap te pakken.