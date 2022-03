Leen Dendievel uit steun voor ‘Big Brother’-kandidate Nawel: “Een mooi voorbeeld van waarom Vrouwendag bestaat”

“Weet je nog dat ik mijn boek ‘Brief aan mijn kind’ geschreven heb met ‘Big Brother’ op de achtergrond?”, begint Leen Dendievel haar bericht op Instagram Stories. “Dat is omdat ik leven rond mij nodig heb om te kunnen schrijven. En het was corona, weet je wel. Wel, nu kijk ik terug. En wat zie ik? Ik zie een vrouw, ijzersterk, die constant genomineerd wordt (vooral door mannen, jaja, echt waar).” Dendievel denkt ook te weten waarom de vrouw in kwestie zo vaak genomineerd wordt. “Omdat ze een bedreiging is”, klinkt het. “Omdat ze sterk is, voor haar mening durft uit te komen en ze haar ‘mannetje’ staat. Daardoor wordt ze als ‘hard’ aanzien, of ‘cocky’. Neenee, het is gewoon een vrouw van deze tijd, met dezelfde rechten om zich uit te spreken als een ander, een man of ander gender.”