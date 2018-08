Leen Dendievel: "Toen ik bekend begon te worden, kreeg ik paniekaanvallen" Redactie

23 augustus 2018

11u00

Bron: HUMO 0 Showbizz Op 3 september begint 'Thuis' aan zijn 24ste seizoen. Daarbij is Leen Dendievel, die Kaat speelt, opnieuw van de partij. Intussen is ze het wat gewend om bekend te zijn, maar dat was ooit wel anders. In HUMO vertelt ze deze week over de periode dat ze met paniekaanvallen kampte.

"Toen ik twee jaar geleden meer een publieke persoonlijkheid begon te worden, heb ik een tijdlang last gehad van paniekaanvallen", verklaart Leen. "Die kwamen vooral ’s nachts wanneer ik in bed lag, en waren vaak erg heftig: ik kreeg weinig lucht, m’n hart ging sneller kloppen, het zweet brak me uit. Heel beklemmend, alsof ik in een kist lag die niet open wilde. Toen het na een tijdje mijn dagelijkse leven begon te belemmeren, heb ik gezegd: ‘Tot hier en niet verder.’ Gaandeweg heb ik beseft dat ik de ruimte voor mezelf wat was kwijtgeraakt. Sindsdien dwing ik mezelf om eens uit te slapen, of om eens een koffie te gaan drinken en een boek te lezen. Daarom gaat het nu beter."

"Ik vind het ook vervelend als mensen in mijn personal space komen, wat ik sinds ik in ‘Thuis’ speel nogal vaak meemaak. Ze vragen of ze met je op de foto mogen, of ze vragen het niet, en dan nemen ze je meteen vast, of willen ze een kus geven. Ik heb dat niet graag, maar stel je voor dat je ‘Laat me los’ of gewoon ‘Nee’ zegt, dan ben je onbeleefd. Een tijdje geleden was er een man die zijn hand net iets te hoog op m’n middel legde. Ik dacht: vent, nog een beetje verder en je krijgt een stomp."

Onenightstand

Van sommige mannen zou ze het minder erg vinden, want Dendievel vertelt ook over haar favoriete onenightstand. "Tom Waes. Hij is grappig, lief, intelligent. Een schone vent ook. Udo (haar vriend, nvdr.) is mijn type niet. Ik had bijvoorbeeld nóóit gedacht dat ik op blond zou vallen. Wat niet erg is: ik schat dat 80 procent van de mensen in een relatie met iemand samen is die niet hun type is."

Een kwartet ziet ze ook wel zitten. "En wel met Javier Bardem, Penélope Cruz en Scarlett Johansson. Niet dat ik op vrouwen val, hè. Maar ik kan me niet voorstellen dat je ‘Vicky Cristina Barcelona’ hebt gezien en níét met die drie in bed wil duiken."

