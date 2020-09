Leen Dendievel openhartig over moeilijke periode: “Het enige wat ik kon doen was naar ‘Sara’ kijken, dat was m’n dagelijkse lichtpuntje” SDE

06 september 2020

17u17

Bron: Taboebs 0 Showbizz In hun podcast ‘Taboebs’ willen ‘40-45'-actrices Line Ellegiers en Liesbeth Roose de grootste taboes ter wereld tackelen, zoals angst. Daarom nodigden ze onlangs actrice Leen Dendievel (36) uit, die zelf last heeft van paniekaanvallen, en daar een boek - ‘Asem’ - over schreef.

Leen Dendievel getuigt in de podcast ‘Taboebs’ onder meer over de eerste paniekaanval die ze ooit kreeg. “Ik was alleen thuis, m'n man Udo was in Berlijn", vertelt ze. “Ik kreeg hartkloppingen, kon niet goed ademen en had tintelingen in m’n arm. Ik dacht dat ik ging flauwvallen. Ik heb een hele goede vriend gebeld, ben op m’n rug gaan liggen in het toilet met m’n benen omhoog en ik heb gezegd: ‘Ik denk dat ik een hartaanval krijg.' Pas maanden later wist ik: dat zijn paniekaanvallen." Het inspireerde haar om op zoek te gaan naar hoe zo’n angstaanval in z'n werk gaat en er een boek over te schrijven, ‘Asem’. Ook nu ze weet hoe het in elkaar zit, blijft ze niet gespaard van paniekaanvallen, al kan de actrice er nu beter mee om, vertelt ze.

Een tijdje geleden liep het opnieuw mis, klinkt het. “Ik heb drie ontzettend slechte weken gehad", geeft Dendievel toe. “Ik heb geen paniekaanvallen gehad, maar ik was zo negatief, terwijl ik erg positief ingesteld ben. De tweede golf kwam eraan, er was een viroloog die zei dat het theater pas in de zomer van 2021 terug iets zou worden, dan plots moesten we in Antwerpen binnenblijven en met een mondmasker wandelen, en ging m’n boekpresentatie niet door. Ineens had ik zoiets van: kak, shit, stront”, zegt ze. “Ik deed mijn ogen ‘s morgens open, en ik wist niet waarom ik dat deed. Zo slecht was het. Ik was echt heel down."

Ze vervolgt: “Ik zat echt heel diep. Ik kon niet meer lezen en me niet meer concentreren. Het enige wat ik kon doen, was naar ‘Sara' kijken. Dat was het enige lichtpuntje in m’n dag." De moeilijke periode draaide niet om de financiële onzekerheid die het coronavirus met zich meebrengt voor de culturele sector, legt de actrice uit. “Ik heb duizenden dingen door elkaar gedaan, ik kan het dus effe aan. En als het niet gaat, dan ga ik wel een andere job doen. Maar ik had geen doel meer, ik kan mijn passie niet vervullen. Ik heb zo'n innerlijke creatieve drive die niet vervuld werd, omdat we het niet meer kúnnen doen én omdat ik niet geïnspireerd raak", klinkt het.

Gelukkig gaat het ondertussen beter met Dendievel. “Op miraculeuze wijze is het ineens gedraaid, maar ik had er wel drie weken voor nodig."

De podcast ‘Taboebs’ beluister je op Spotify.

Lees ook:

Hoe Leen Dendievel ooit twee tanden kwijtraakte op café



Leen Dendievel heeft haar eerste roman af



Schoonmoeder Michiel De Meyer trekt aan alarmbel: “Ze leven voor hun passie, maar het vuur gaat er stilletjes uit”