Leen Dendievel noemt Boudewijn al lang Bo: "Eindelijk kan ze zijn wie ze echt wil zijn, da's pas puur geluk"

29 januari 2018

19u20

Een verrassende steun de afgelopen maanden was vriendin en actrice Leen Dendievel. Zij speelde de eerste transgenderrol in Vlaanderen, als Kaat in 'Thuis'. "Ik weet hoe moeilijk dit is voor Bo, maar ook hoe opgelucht ze nu is. Ik hoop dat Vlaanderen haar zal omarmen als een rolmodel", zegt Leen.

Leerde jij Boudewijn kennen door die research voor jouw rol als Kaat in ‘Thuis’?

"Niet echt, nee. Ik zag Bo - zoals ik haar al heel lang noem - in het Theater Aan De Stroom, waar ik in 2010 werkte. Hij speelde er toen een stuk met een amateur­gezelschap. Om één of andere reden had ik meteen een klik met de Boudewijn van toen. We hielden ook na die eerste ontmoetingen contact, en droegen elkaar altijd een warm hart toe."

Wist je toen dat Boudewijn ­worstelde met z’n identiteit?

"Nee, dat had ik pas door toen hij me recentelijk vertelde dat hij als vrouw door het leven zal gaan. Toen werd het me wel meteen duidelijk dat dit absoluut páste bij haar. Boudewijn was altijd een zachte man, te zacht om man te zijn misschien. Het verwonderde mij dus niet. Bo stuurde me net nog een foto trouwens, om te laten zien hoe ze er nu uitziet. En ’t is geweldig. Prachtig."

Voel je nu al dat er een geweldige last van Bo’s schouders is gevallen?

"(knikt) Het geluk straalt van haar af. Ook op de foto’s die ik te zien krijg. ‘Prachtige vrouw’, stuurde ik haar terug, en dat meen ik uit de grond van m’n hart. Eindelijk kan ze zijn wie ze echt wil zijn, da’s pas puur geluk."

Het valt nu ook te hopen dat het brede publiek begrip ­opbrengt voor de keuze van Bo.

"En dat kan niemand voorspellen. Ik heb Bo dan ook de raad gegeven om de eerste dagen niet naar Facebook of Twitter te kijken. Het belangrijkste is hoe haar omgeving reageert. De man of vrouw in de straat moet je de tijd geven om dit te verwerken. Je kan dit niet zomaar door hun keel rammen, dat was met Kaat in ‘Thuis’ destijds ook zo. Je kan het nieuws vertellen, zeggen dat je beslist hebt om te zijn wie je bent, maar meer mag je niet verwachten. Dit zal tijd nodig hebben. Maar eerlijk gezegd, ik denk wel dat Vlaanderen hier klaar voor is.

Bo zegt zelf dat ze zich liet ­overtuigen door een rolmodel als Caitlyn Jenner.

Dat vertelde ze mij ook. Zij beseft ook dat ze hier nu een soortgelijke rol kan vervullen. Ik wens het haar van harte toe.