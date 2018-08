Leen Dendievel ging van postbode naar bekend actrice: "Ik wilde erkenning, maar niet bekend zijn" TK

28 augustus 2018

06u00

Bron: VRT 0 Showbizz Vanavond is actrice Leen Dendievel, vooral bekend als Kaat uit 'Thuis' te gast in 'Het Zomert Met'. Ze vertelt er over haar jeugd, haar eerste verliefdheid en haar zoektocht naar erkenning. "Bekendheid is een frakske dat ik nooit heb willen aantrekken."

Leen groeide op in het West-Vlaamse Kooigem. “Ik was een echte ‘knechtebrakke’ zoals ze in het West-Vlaams zeggen: een jongensmeisje. Ik kom uit een arbeidersgezin. Mijn moeder is poetsvrouw, mijn vader metser en mijn broer tuinier. Ik heb daardoor heel veel respect voor mensen die met hun handen werken, dat is niet te onderschatten."

Leen maakte zelf haar toekomst door hard te werken, onder andere als postbode. “Je moet je dromen najagen”, vertelt ze gepassioneerd. “Dat vind ik belangrijk. Ik heb auditie moeten doen om binnen te geraken en vervolgens heb ik gewerkt om te kunnen studeren.” Sinds ze de rol van transgender Kaat vertolkt in 'Thuis' is haar bekendheid de hoogte in geschoten. “Bekendheid is een frakske dat ik nooit heb willen aantrekken”, vertelt ze. “Ik wilde erkenning waardoor mensen wisten wie Leen Dendievel was; en dat ik een rol kon hebben. Ik heb eens een auditie gehad waarbij ze zeiden: ‘Goed, maar niet bekend genoeg'. Dat wou ik niet meer meemaken.”

Naast actrice is Leen ook assistent-psycholoog en bracht ze eerder al een boek uit over liefdesverdriet. “Op mijn allereerste reis was ik hevig verliefd op de monitor: hij was 27, ik was 13. Na die reis had ik echt liefdesverdriet, want we hadden een klik”, vertelt ze. “We zijn blijven schrijven en hebben elkaar zes jaar later teruggezien, toen ik studeerde. De verliefdheid was intussen over, maar de klik was er nog.”

Het zomert met Leen Dendievel: vanavond om 21.20 uur op Eén.