Leen Dendievel getuigt over paniekaanval op Instagram: “Ik heb ermee leren samenleven”

Dendievel, die in haar boek ‘Asem’ al openhartig heeft getuigd over haar angst- en paniekaanvallen, laat weten dat ze gisteren ook een moeilijk moment doormaakte. “Maar ik had geen fut om het vast te leggen”, vervolgt ze. “Ik noem het tegenwoordig een aanval van benauwdheid. Omdat ik allang niet meer in paniek schiet. Maar het blijft een vervelend gevoel. Alleen weet ik nu waarom dit gevoel er gisteren was. Ik slaap slecht, ik heb wat opdrachten afgewerkt en ik had een échte zondag. Ik heb een boek gelezen, een beetje opgeruimd en voor de rest lekker genikst. Alleen maakte mijn lijf van die ruimte even gebruik om me te vertellen: ‘Sta stil en verwerk wat je deze week hebt meegemaakt.’ Waarom was ik niet in paniek? Omdat ik door het schrijven van mijn boek ‘Asem’ antwoorden heb gevonden waardoor ik ermee kan leven. En dat het heel af en toe eens voorvalt en bij een vervelend gevoel blijft.”