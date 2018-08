Leen Dendievel en Udo in alle stilte getrouwd TK

28 augustus 2018

22u05

Bron: VRT 0 Showbizz Actrice Leen Dendievel, ons allen welbekend als Kaat uit 'Thuis', is in alle stilte in het huwelijksbootje gestapt met zanger Udo. Dat maakte ze vanavond bekend in 'Het Zomert Met' op Eén.

"Twee weken geleden zijn we in alle stilte getrouwd", vertelt Leen in 'Het zomert met'. "Ik ben de vrouw geworden van mijn man." De twee vormen al ruim vier jaar een koppen en zijn nog altijd heel verliefd. "We zijn een team. Als je de ware liefde hebt gevonden, ben je bereid om er voor elkaar te zijn. Ik wil dat het voor eeuwig is, daar ga ik toch heel hard mijn best voor doen."

Een feest komt later nog, maar kinderen vermoedelijk niet. Geen van beiden heeft een kinderwens. “Ik zie het niet, ik voel het niet,” zegt Leen. “We hebben een ander leven.”

Udo vroeg Leen vorig jaar in juli ten huwelijk, en dat gebeurde heel spontaan. "Ik had helemaal niets voorbereid", vertelde de zanger toen. "Maar alles tussen ons voelt zo goed. Het kwam er gewoon uit. Leen is de vrouw bij wie ik me al zo lang goed voel en met wie ik tot in de eeuwigheid wil samen zijn." Hij had dan ook geen ring bij. "Die zijn we wel meteen daarna gaan halen. Leen wilde absoluut een zegelring. Dat wist ik al lang. Ik vind het een mooi exemplaar, en ergens misschien wat gevaarlijk. Als ze mij ooit een klap op mijn gezicht heeft, loop ik voor altijd met mijn eigen initialen op mijn voorhoofd rond."