Leen Dendievel en Udo geven groots huwelijksfeest in 't grootste geheim Jolien Boeckx

22 augustus 2019

00u00 0 Showbizz Net zoals ze een jaar geleden in het grootste geheim 'ja' zeiden tegen elkaar, hebben Leen Dendievel (35) en Udo Mechels (43) vorige week donderdag ook hun trouwfeest gegeven. Heel intiem, met alles erop en eraan - zo blijkt - en met een resem BV's op de gastenlijst. Karen Damen, Silvy De Bie, Kris Wauters en heel wat collega-acteurs: allemaal kregen ze de instructies om te zwijgen. En dat is gelukt, want niemand van de buitenwereld was op de hoogte.

Het koppel blijkt een krak in dergelijke geheimhoudingen, want exact een jaar geleden onthulde Leen Dendievel in het Eén-programma 'Het zomert' uit het niets dat zij en Udo in het huwelijksbootje waren gestapt. Ver weg van alle fans en camera's, gewoon in hun tuin. Geen kat die het wist. "Ik ben de vrouw van mijn man geworden", zei de 'Thuis'-actrice toen. "We wilden het bescheiden houden, met weinig mensen. Een feest volgt nog." En zo geschiedde.

Leen en Udo zijn al 5,5 jaar samen. In de zomer van 2017 vroeg hij haar ten huwelijk. "Ik ben nooit op zoek gegaan naar de liefde. Ik was 30 toen ik Udo leerde kennen. Eens je de ware liefde gevonden hebt, doe je daar alles voor", aldus Dendievel in een eerder interview.