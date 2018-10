Leen Dendievel en Charel Cambré winnen LangZullenWeLezen-trofee KD

22 oktober 2018

22u44

Bron: Van Gils & Gasten 1 Showbizz ‘Asem’, het tweede boek van Leen Dendievel (34), is zonet bekroond met een LangZullenWeLezen-trofee. Charel Cambré (50) kreeg eveneens een trofee.

In ‘Van Gils & Gasten’ werden de eerst twee trofeeën uit. De LZWL-trofee in de categorie Mens & maatschappij gaat naar Leen Dendievel, voor haar boek Asem. In het boek gaat de ‘Thuis’-actrice op zoek naar de oorzaken van haar paniekaanvallen. Ze kreeg de prijs van collega-actrice Vanya Wellens, die Leen toepasselijk een paniekaanval bezorgde door zich met de prijs onder een buffet te verstoppen. Charel Cambré kreeg de trofee in de categorie ‘strip & graphic novel’ uit handen van Pat Krimson. Hij was niet toevallig gekozen als uitreiker, want Charel kreeg de trofee voor het album ‘De Zaak Krimson’.

De LangZullenWeLezen-trofeeën zijn de boekenprijzen die de VRT en haar partners dit jaar voor het eerst uitreiken in het kader van de leesbevorderingsactie LangZullenWeLezen. Er kon gestemd worden in 10 categorieën tot en met 14 oktober. Voor elke categorie heeft een vakjury 10 boeken geselecteerd, samen vormen deze longlist van 100 boeken.