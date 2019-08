Leen Dendievel: “Als Bart De Pauw me vraagt voor een nieuwe reeks doe ik mee” DBJ

Bron: Welcome To The AA 1 showbizz ‘Thuis’-actrice Leen Dendievel (35) zou meedoen aan nieuwe reeks van Bart De Pauw als hij haar dat zou vragen. Dat vertelde ze in een gesprek met met Alex Agnew op diens podcast. “Waarom zou ik verbrand zijn als ik het doe?”

“Ik ga nog naar films van Woody Allen (Amerikaanse regisseur die beschuldigd werd in de #metoo-affaire) kijken want ik ben een grote fan”, vertelt Leen. “Als morgen ‘Showbizz’ van Bart De Pauw uitkomt ga ik ook kijken, want dat gaat keigoed gemaakt zijn. Zal hij fouten gemaakt hebben? Waarschijnlijk, maar ik weet het niet. Waarom zou ik verbrand zijn als ik in iets van hem zou meedoen? Ik zou meedoen als hij het me zou voorstellen. Sorry, maar ik vind het gewoon een goede tv-maker.”

De actrice maakt de vergelijking met Woody Allen. “Als hij mij morgen zou bellen voor een rol zou iedereen het vreemd vinden als ik níet zou meedoen. Als Bart De Pauw het zou vragen zou iedereen dat wél vreemd vinden? Geef toe dat dat een beetje raar is.”

Eind 2017 kwam Bart De Pauw in opspraak tijdens de #metoo-affaire. Hij werd onder meer beschuldigd van stalking van een actrice.