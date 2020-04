Exclusief voor abonnees Leen Dendievel (36): “Ik heb geen kinderen nodig om zin te geven aan mijn leven” Sabine Vermeiren

04 april 2020

00u00 0 Showbizz "En Leen? Kindjes nu?" Leen Dendievel (36) krijgt de vraag al járen. Eerst toen ze een lief vond. Opnieuw bij haar verloving. En tot in den treure toen ze trouwde. "Kindjes dan? Éindelijk?" Nu ze 36 is, geeft Leen Dendievel het antwoord aan al wie het horen wil. Nee, geen kindjes. Ze maakt er zelfs televisie over. "Ik heb geen kinderen nodig om zin te geven aan m'n leven."

Als het over haar privéleven gaat, is actrice Leen Dendievel doorgaans geen open boek. Toen ze, bijvoorbeeld, in 2014 trouwde met zanger/liedjesschrijver Udo, kwam de pers dat pas weken later te weten. En wie haar de pieren uit de neus wil vragen over bed- en slaapkamergeheimen, is er doorgaans aan voor de moeite.

Des te opmerkelijker dus, dat Leen voor Eén 'Kinderwens' inblikte: een reeks waarin ze vanaf dinsdag op zoek gaat naar het waarom van een kinderwens, vertrekkende vanuit zichzelf. Die befaamde 'biologische klok'? Leen voelt ze niet. Kinderwens, babyverlangen, moedergevoel? Niks van dat. Hoe dat komt: dat zoekt ze in drie afleveringen uit door gesprekken met mensen die er meer van weten dan zij. Mensen die wél kinderen willen. Of hebben. Of ze met alle middelen van de wereld proberen te krijgen. Dat brengt haar in bijzondere situaties. Bij een gezin, bijvoorbeeld, met elf kinderen. Dat woont in een huis met zes diepvriezers, twee wasmachines en vier droogkasten. Een fabriekje, waartegen het leven van Leen een walk in the park lijkt. "Chapeau", zegt ze. "Hoe die twee dat doen: hoed af."

