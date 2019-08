Leen Demaré verlaat Joe MC/JD

09 augustus 2019

Vanaf januari volgend jaar zal Leen Demaré (57) niet meer te horen zijn op Joe, de kleine radiobroer van Qmusic. Daarmee verdwijnt de laatste van de originele Joe-stemmen die er op 1 april 2009 bij waren, toen Medialaan z'n tweede commerciële radio lanceerde. Michel Follet zette in 2016 al een stapje terug. In 2017 volgden Herbert Bruynseels, Truus Druyts en Els De Craecker.

In het najaar zal Demaré nog een laatste seizoen haar programma op vrijdagavond en op zaterdag- en zondagnamiddag aan elkaar praten. "Leen was meer dan tien jaar een vaste waarde bij ons. Met pijn in het hart nemen we afscheid van haar op de radio. Een zender moet nu eenmaal blijven evolueren en vernieuwen. Daar horen soms moeilijke beslissingen bij", zo maakt programmadirecteur radio Robin Vissenaekens duidelijk. "Leen heeft jaren met hart en ziel prachtige radio gemaakt en zal dat ook de komende maanden, tot eind december, nog blijven doen."

Voor Demaré, die rechten studeerde, maar na haar studie meteen koos om "iets met haar stem te doen", komt zo mogelijk een einde aan een radiocarrière die in 1985 begon bij Radio 1, waar ze 'Voor de dag' presenteerde. In 1992 stond Demaré aan de wieg van VRT-hitzender Radio Donna. In 2006 verliet ze de VRT en stapte ze over naar 4fm, dat in 2009 werd omgevormd tot Joe FM, later Joe. De eerste jaren presenteerde ze er het voormiddagblok, nadien het vooravondblok. Sinds augustus 2017 presenteerde ze tijdens de weekends.

Leen verkoos gisteren om niet te reageren op het nieuws van haar aangekondigd afscheid.