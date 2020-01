Leen Demaré over haar ontslag: “Ik moet mijn stem gebruiken om mijn onvrede te uiten” SDE

13 januari 2020

11u30

Bron: Radio 2 1 Showbizz Radiopresentatrice Leen Demaré (57) was dit weekend te gast in het Radio 2-programma ‘De Rotonde’. Aan Christel Van Dyck (58) vertelt ze open over haar ontslag bij radiozender Joe en over de liefde. “Ik kan heel goed alleen zijn.”

In juli 2019 kreeg Leen Demaré van haar bazen bij Joe te horen dat ze ontslagen werd. Eind november presenteerde ze vervolgens haar laatste programma. Sindsdien praat ze regelmatig over haar ontslag en hoe ze dat ervaren heeft - wat niet zo gebruikelijk is voor mensen in haar situatie. “Ik heb gewacht tot mijn ontslagbrief half december effectief in de bus viel, gewoon omdat dat juridisch het beste is wat je kan doen. Toen heb ik beslist om daar open over te communiceren”, vertelt ze in ‘De Rotonde’. “Waarom? Omdat ik van journalisten nogal eens de vraag kreeg: “Jij bent daar zo open over, terwijl veel mensen daar net beschaamd over zijn. Ze zeggen het niet of geven allerlei redenen - ‘ik heb zelf beslist om...’ Neen, ik ben ontslagen en ik zoek werk. Dat zijn 2 zinnen die belangrijk zijn nu.”

“Ik heb te horen gekregen dat ik iets wat ik al mijn hele leven doe, niet meer mag doen. Het is ‘traumatisch’ en ik moet een nieuwe job vinden. Het overkomt heel veel mensen, heel veel mensen op mijn leeftijd. Het klinkt misschien idealistisch, maar ik heb het gevoel dat ik een stem heb en dat ik die moet gebruiken om mijn onvrede te uiten”, klinkt het. Beschaamd over het ontslag is of was Leen Demaré niet. Er was wel twijfel. “Je gaat aan jezelf twijfelen, je vraagt je af ‘kan ik het niet meer?’. Ik begreep gewoon niet waarom ik ontslagen was.”

14 dagen

In het gesprek wordt ook het onderwerp ‘liefde’ aangehaald. Leen brak met de papa van haar dochter Kato – “ik vond het vooral moeilijk om mijn dochter maar halftijds te hebben” – nadien volgde nog een lange relatie, en op haar 45ste stapte ze zelfs voor het eerst in haar leven in het huwelijksbootje. “Veel te impulsief”, blikt ze daar nu op terug. “En ook dat is niet blijven duren. Naar die rechtbank gaan en scheiden, dàt vond ik echt verschrikkelijk”, vertelt ze. Na de scheiding moest de presentatrice opnieuw verhuizen, want het koppel had samen een huis gekocht, en alleen kon Leen dat niet betalen. “Ik ben al heel wat keren in mijn leven verhuisd. Maar toen dacht ik: zie me hier zitten. Weeral een nieuw huis, weeral opnieuw beginnen! Ik heb het daar 14 dagen heel moeilijk mee gehad. 14 dagen... Dat is precies de tijd die ik nodig heb om iets te verwerken”, lacht ze. Daarmee verwijst ze naar haar ontslag bij Joe, waarom ze ook 14 dagen in haar pyjama rouwde.

Een nieuwe liefde heeft ze niet. “Maar ik kan heel goed alleen zijn”, verzekert ze. “Meer nog, ik heb dat regelmatig nodig, om alleen te kunnen zijn. Met dat ontslag heb ik het wel gemist: iemand thuis om mee te sparren. Gelukkig heb ik veel goede vrienden en vriendinnen, en mijn dochter Kato, bij wie ik terecht kan voor die goede gesprekken. Maar ergens alleen toekomen bijvoorbeeld, dat doe ik echt niet graag. Weet je wanneer ik het meest een partner mis? Voor vakanties. Of een weekendje weg. Dat klinkt misschien gek, maar het is niet evident om dat met andere mensen te doen. Dus daarvoor zou ik graag een lief hebben.”