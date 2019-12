Leen Demaré over de toekomst na haar ontslag: “Ik heb nog nooit gesolliciteerd” KD

23 december 2019

13u30

Bron: Radio 1 4 Showbizz Leen Demaré (57) was maandag te gast in ‘Wordt Vervolgd’, het Radio 1-programma van Annemie Peeters. Daar vertelde de presentatrice voor het eerst vrijuit over haar ontslag, en over de toekomst na dat plotse ontslag. “Ik heb nog nooit gesolliciteerd”, aldus Leen, die 33 jaar bij de radio werkte.

Leen verdween geruisloos van radiozender Joe. Er werd maar weinig uitleg gegeven over haar ontslag. “Zolang je werknemer bent, praat je daar niet over, vind ik”, aldus Leen. “Ik heb mijn afscheid niet met opzet zo aangekondigd. Ik ben er zo stilletjes vanonder geknepen, omdat ik mezelf wou beschermen. Ik vreesde dat het te emotioneel te worden en daar had ik geen zin in.” Leen is ondertussen op zoek naar een nieuwe job, maar dat loopt niet van een leien dakje. “Ik heb nog nooit gesolliciteerd. Na 33 jaar radiomaken is het niet evident om een andere job te zoeken. Ik moet nog leren wat ik met mijn talenten kan doen. Ik heb zelfs voor het eerst in mijn leven een cv gemaakt.”

