Leen Demaré heeft het moeilijk in deze pandemie: “Ik hou me nauwgezet aan de hygiënemaatregelen, daardoor krijg ik smetvrees”

Celebrities Ex-man Britney Spears bij rellen in Washington

8 januari Jason Alexander, de man met wie Britney Spears slechts 55 uur getrouwd was, nadat ze elkaar in 2004 in Las Vegas het ja-woord gaven, was een van de demonstranten die woensdag aanwezig waren bij de bestorming van het Capitool in Washington DC. Dit meldt TMZ.