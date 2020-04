Leen Demaré gaat weer radio maken LOV

10 april 2020

06u52 3 Showbizz Het was als een donderslag bij heldere hemel toen Leen Demaré (57) afgelopen najaar werd bedankt voor bewezen diensten bij Joe. De radiostem deelde haar moeilijkheden met het zoeken naar een job al openlijk, maar ze lijkt nu toch de vruchten te plukken van haar zoektocht, want ze zal binnenkort weer op de radio te horen zijn, maar dan bij Nostalgie.

“Ik heb te horen gekregen dat ik iets wat ik al mijn hele leven doe, niet meer mag doen. Het is ‘traumatisch’ en ik moet een nieuwe job vinden. Het overkomt heel veel mensen, heel veel mensen op mijn leeftijd. Het klinkt misschien idealistisch, maar ik heb het gevoel dat ik een stem heb en dat ik die moet gebruiken om mijn onvrede te uiten”, klonk het in ‘De Rotonde’. Beschaamd over het ontslag is of was Leen Demaré niet. Er was wel twijfel. “Je gaat aan jezelf twijfelen, je vraagt je af ‘kan ik het niet meer?’. Ik begreep gewoon niet waarom ik ontslagen was.”

“Tot twee weken na mijn laatste uitzending heb ik verweesd in mijn pyjama rondgelopen, want het was toch een bruut afscheid. Mede door de emotionele reacties van luisteraars. Ik was een stuk van het meubilair. Ik denk dat veel mensen dat misschien ook persoonlijk nemen. Zo van: ‘Hé, ze nemen hier mijn tafel weg.’ Ik ben verontwaardigd, laten we het zo zeggen”, vertelde ze aan onze krant.

Maar er is licht aan de horizon, want vanaf 16 mei zal Leen elke zaterdag en zondag het ochtendblok bij Nostalgie, vanaf 7 uur, op haar nemen.

