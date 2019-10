Leegloop bij ‘Thuis’: na Bill, Kaat en Christine is nu ook Olivia verdwenen HL

21 oktober 2019

20u35 1 showbizz Eerder deze maand raakte bekend dat Olivia een jaar uit ‘Thuis’ zou verdwijnen. Maandag was dan het zo ver: het lief van Lowie pakte haar koffers om in Londen aan de slag te gaan als au pair. En zo verdwijnt al het vierde personage op amper zeven weken uit ‘Thuis’. Is er een leegloop bezig?

Aanleiding van de exit van Olivia is de grote droom van actrice Moora Vander Veken. Die wil een theateropleiding van een jaar in Londen gaan volgen. Het is de bedoeling dat Moora nadien wel terug in ‘Thuis’ opduikt. Haar laatste opname vond eind juni plaats. In juli verhuisde ze al naar Londen. Dat blijft haar uitvalsbasis, maar op dit moment verblijft de actrice in New York, waar één van haar cursussen (worksshops) doorgaat. Wie haar op sociale media volgt, ziet dat ze zich daar enorm amuseert.

Geen tranendal

Olivia’s afscheid in ‘Thuis’ zorgde niet meteen voor een groot tranendal, zoals vorige week wel het geval was. Toen verdween Kaat uit ‘Thuis’. Leen Dendievel wil als actrice andere horizonten verkennen. Opvallend is wel dat naast Olivia en Kaat eerder dit seizoen ook al Bill en Christine uit de reeks verdwenen. De ene stierf aan de gevolgen van een treinongeval en de andere was na haar blitz-huwelijk met Bob zo ontgoocheld en beschaamd dat ze zich niet meer durft te laten zien.

Vier personages op amper zeven weken: dat lijkt wel een leegloop? “Niet volgens ons”, zegt ‘Thuis’-producer Hans Roggen. “Actrices worden nu eenmaal zwanger en hebben daarna ook recht op bevallingsverlof, zoals Daphne Paelinck die Christine speelt. Of mensen willen als persoon groeien en grijpen kansen, als die zich aandienen. Zoals Moora, die in Londen wilde gaan studeren of Leen die voor theater koos. Vorig seizoen deed Marleen Merckx dat trouwens ook. Toen zij een rol aanvaardde in de musical ’40-45’, verdween haar personage Simonne ook tijdelijk uit het verhaal en naar Amerika. Wij maken met een 30tal vaste personages zo’n 90 uur televisie per seizoen. Het komen en gaan van acteurs en actrices is dus inherent aan dagelijkse fictie maken.”

Moeten Leen en Moora vervangen worden? “Als er bij ons iemand vertrekt, moet die niet 1 op 1 vervangen worden. Dat is niet nodig, want geen enkel vertrek laat een onoverkomelijke leegte na. Elke exit zorgt juist voor extra kansen want elk afscheid heeft een emotionele impact op sommige andere personages en dus ook op onze kijkers. Zij bezorgen de reeks een extra dynamiek. Kijk maar naar wat de dood van Bill en het vertrek van Christine de voorbije weken in ‘Thuis’ hebben teweeggebracht. Of naar al de mooie emoties op het afscheidsfeestje van Olivia en Kaat. Het is dus business as usual bij ‘Thuis’. (lacht)”